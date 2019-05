Festivalul Cannes 2019. Cine a câştigat premiile festivalului

Trofeul Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-Ho

Marele Premiu al Juriului: "Atlantique", de Mati Diop

Premiul Juriului: "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bucurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles

Menţiune specială: "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

Palme d'Or onorific: Alain Delon

Premiul pentru regie: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Le Jeune Ahmed")

Premiul pentru scenariu: Celine Sciamma ("Portrait de la jeune fille en feu")

Premiul de interpretare feminină: Emily Beecham ("Little Joe", de Jessica Hausner)

Premiul de interpretare masculină: Antonio Banderas ("Dolor y gloria", de Pedro Almodovar)

Trofeul Camera d'Or: "Nuestras Madres", de Cesar Diaz

Palme d'Or pentru scurtmetraj: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis Kekatos

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Monstruo Dios", de Agustina San Martin.