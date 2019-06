Festivalul Internaţional al Şcolilor de Teatru, în intervalul 1-7 iulie, la Bucureşti

Spectacolele din cadrul Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru vor avea loc în sălile de la Teatrul Bulandra și Teatrul Metropolis și vor fi susținute de Accademia Teatrale Veneta (Veneția – Italia), Athanor Academy for Theatre and Film ( Passau – Germania) – școli care vor participa pentru prima dată la FIST –, State Institute of Performing Arts (Sankt Petersburg – Rusia), The Academy Of Performing Arts in Bratislava (Slovacia), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (Chișinău – Republica Moldova), Universitatea Națională de Arte „George Enescu" din Iași, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, Universitatea Hyperion din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" din București.

Printre punctele forte ale festivalului se numără și un workshop de trei zile cu Andreas Manolikakis, director al Departamentului de Regie și profesor de regie și actorie la celebra Actors Studio Drama School, New York.