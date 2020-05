Fetiţă de 12 ani, infectată cu coronavirus: "Inima începe să moară şi doare"

Juliet Daily are 12 ani şi este din Louisiana. Când au apărut primele simptome, febră şi dureri acute de stomac, părinţii ei nu au crezut că fiica lor este infectată cu COVID-19.

"Problema e când inima ta pompează sânge şi când începe să moară te doare, face ca totul în corpul tău să te doară. Şi nu ştii niciodată ce se întâmplă până când nu e prea târziu sau până când ţi se învineţesc buzele", povesteşte fetiţa, potrivit stirileprotv.

"Da, acesta a fost primul nostru semnal de alarmă, am ştiut că e ceva serios când s-a învineţit", spune mama fetei.

În spital, medicii au descoperit că fetiţa suferă de o afecţiune cardiacă din cauza căreia a făcut chiar un infarct, la scurt timp după ce a ajuns la urgenţe. A fost diagnosticată cu COVID-19 şi cu un alt adenovirus.

Pentru că nu avea antecedente medicale, medicii au pus afecţiunea pe seama COVID-19. După 10 zile în spital, conectată la aparate, fetiţa a fost externată şi e acum alături de părinţi.

″Îmi imaginam tot felul de lucruri, încercam să-mi imaginez cum va fi viaţa doar cu ceilalţi doi copii ai mei, ce le-aş spune oamenilor dacă mă întrebau câţi copii am? Le spun că am trei copii, dar am pierdut unul, sau le spun că am doar doi copii?", mai spune mama fetei.

