Fetiţă de 5 ani, agresată de medicul pediatru. Părinţii au sunat la 112, iar Poliţia a deschis dosar penal

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Părinţii unei fetiţe de 5 ani, care se prezentase la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia pentru o consultaţie au reclamat faptul că fata lor a fost agresată de medicul pediatru care trebuia să o consulte. Părinţii copilei l-au reclamat pe medic la 112 pentru "purtare abuzivă", iar a deschis dosar penal. De asemenea, conducerea spitalului face verificări interne în acest caz. Incidentul reclamat de părinţii fetiţei de 5 ani s-a petrecut vineri. Fetița de 5 ani a fost adusă de părinţi la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru a fi consultată, prezentând simptomele unei răceli. Părinţii copilei susţin că medicul de gardă din Secția de Pediatrie a agresat-o pe micuța pentru că aceasta era agitată şi ar fi refuzat să-l lase să o consulte. Totul s-ar fi petrecut sub privirile îngrozite ale părinților, potrivit independentonline.ro. Deranjaţi de comportamentul medicului de gardă, tatăl copilei a depus o plângere la Poliția Municipiului Slobozia, iar în prezent se fac cercetări într-un dosar penal pentru purtare abuzivă. ANCHETĂ la Spitalul de Urgenţă din Slobozia, după ce o FETIŢĂ de patru luni A MURIT în lift În urma scandalului, şi conducerea Spitalului Județean de Urgență Slobozia a dechis o anchetă pentru a stabili cea s-a întâmplat în timpul consultului. loading...

