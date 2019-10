Articol publicat in: Educatie

Fetiţă de aproape trei ani a ajuns la spital după ce s-a otrăvit la grădiniţă. A fost deschisă o anchetă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net O fetiţă de aproape trei ani a ajuns la spital după ce a înghiţit, la grădiniţă, câteva pastile de dezinfectant pentru apă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare anunţă că verifică acest caz. Un copil de 2 ani şi 10 luni a înghiţit la grădiniţă câteva pastile de cloramină folosită pentru dezinfecţia apei. Se pare că micuţa a fost scăpată din supravegherea personalului didactic, ar fi ajuns în bucătărie, unde ar fi "gustat" cloramina. Copilul a fost găsit în bucătărie, după circa cinci minute, vomitând. Educatoarea a sunt imediat părinţii care au ajuns la instituţie şi au transportat fetiţa la Unitatea de Primire Urgență a Spitalului Județean Satu Mare. Copil de 3 ani, mutilat la grădiniţă după ce un dulap a căzut pe el Aceasta a fost internată timp de trei zile şi a fost supusă mai multor investigații medicale. Directorul grădiniţei, Cristina Nemeș, a precizat că s-a deschis o anchetă în această cauză. Părinții fetiţei nu au dorit să dea nicio declarație. Un alt caz discutabil a avut loc în septembrie, la aceeaşi grădiniţă. Un copil de 4 ani a fost găsit singur pe o stradă din Satu Mare, în timp ce părinții îl știau la grădiniță. Acesta a fost reperat de către un trecător, care a sunat la 112. "Într-adevăr, un copil a ieșit din curte, la circa zece metri de grădinița noastră. Un trecător l-a văzut și a sunat la 112. O colegă de a noastră a ieșit să caute copilul și l-a găsit, apoi domnul a sunat din nou la 112 anunțând că acel copil a fost preluat de educatoare. Într-adevăr, poliția a ajuns la noi și făcut un raport al incidentului, dar totul s-a rezolvat amiabil. Noi am dispus măsurile în consecință, iar situația s-a rezolvat", a declara atunci Cristina Nemeș, directoarea grădiniţei. loading...

