Fiica Elenei Udrea a văzut pentru prima dată zăpada. Cum a fotografiat-o Adrian Alexandrov pe micuţa Eva

Partenerul de viață al Elenei Udrea a făcut publică o imagine pe contul personal de Instagram, unde fetița a fost surprinsă într-un cadru de iarnă ca de poveste. În imaginea suprinsă se poate vedea cum Eva se bucură de zăpadă. Mulți dintre internauți au remarcat și că fetița a crescut foarte mult, de la ultima ședință foto pe care i-au făcut-o părinții săi.

"Plâng săptămânal de când s-a născut Eva"

În vârstă de 45 de ani, Elena Udrea a povestit în cadrul interviului oferit ieri la “Teo Show” că s-a schimbat enorm de când a devenit mamă, iar printre modificări se numără și aceea că a devenit mult mai sensibilă decât era înainte.

"Cred că găsesc motive să plâng săptămânal. De când s-a născut Eva, plâng săptămânal, căci văd tot felul de cazuri, cu copii… Ultima oară, am plâns când a murit tata. Nu sunt plângăcioasă de fel, dar nașterea Evei m-a schimbat. Când e copilul tău, îl crești tu, când e acolo și vezi dacă îi e bine, dacă îi e rău… dacă nu trăiești asta nu poți înțelege.

În ultimele luni nu am mai simțit presiune din partea oamenilor. Acolo, la Corbeanca, nu simțim asta. Vin rar în oraș pentru că durează mult să ajung în București, de acolo. Am stat retrasă și nu am mai avut ocazia să simt presiunea din partea altora. Am avut o perioadă de un an și jumătate în care am stat destul de izolată și destul de singură, cu două trei persoane. Am avut o trecere până am ajuns să stau așa izolată, la Corbeanca.

Am momente când ies în cămașă de noapte în curte, cu copilul. Se întâmplă lucruri frumoase. Gândirea pozitivă e esențială. Fără gândire pozitivă, eu nu eram astăzi aici, în emisiune. Două luni și trei săptămâni mi-am imaginat în fiecare zi că sunt cu copilul meu, de Crăciun. Când începi să te îndoiești de lucururile pe care le vrei, ele ori nu vin, ori vin mai târziu. Eu am crezut două luni și trei săptămâni că voi fi cu copilul meu. Și am fost, chiar dacă nu a fost brad. Va fi anul acesta. Avem atâtea exemple, suntem setați să gândim negativ, să punem răul înainte. Oamenii sunt negativi, lipsiți de încredere. Mă străduiesc să gândesc pozitiv de ceva timp și, în mare parte, reușesc”, a mai declarat Elena Udrea la “Teo Show”.