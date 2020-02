Premiile Oscar 2020. Filmele preferate ale lui Cristian Tudor Popescu nominalizate la OSCAR 2020

PREMIILE OSCAR 2020. "Toate-s vechi și 9 toate" pentru că sunt chiar nouă filme nominalizate la Best Picture, la cel mai bun film. De ce trebuie să fie 9, iarăși, nu înțeleg. Probabil ca să fie masa bogată pentru că sunt pe acolo filme care n-au ce să caute. Asta se întâmplă în fiecare an. Cu șanse dintre aceste nouă filme sunt "Joker", evident, "feblețea" mea, acest film "minunat", plin de originalitate, apoi "Once upon a time... in Hollywoood", aici sunt într-o situație destul de neplăcută, pentru că îmi place mult Tarantino, dar nu-mi prea place ce a făcut aici. Și "1917". Și "Irishman". Eu când trebuie să vorbesc despre niște filme, am acest obicei, bun sau prost, în calitate totuși de critic de film, văd a doua oară filmul respectiv. Este, după părerea mea, datoria oricărui critic, înainte de a se pronunța, să vadă filmul de două ori. Rar mi se întâmplă ca un film care mi s-a părut slab sau mediu să mi se pară bun și foarte bun după aceea. Invers da, se întâmplă destul de des. (...) O excepție de felul ăsta este "Parasite", al lui Bong Joon Ho. A doua oară mi s-a părut mai bun decât prima dată", a declarat Cristian Tudor Popescu.

CASTIGATORI PREMII OSCAR 2020. Lista a fost scăpată pe Twitter, surprize uriaşe!

PREMIILE OSCAR 2020. Iată ce spune criticul de film despre producţiile favorite la Oscar 2020.

1917: "Nu m-a mulțumit regia, nu m-a mulțumit nici scenariul acolo. În schimb, imaginea este extraordinară. Este vorba de Roger Deackins. E de Oscar, clar. Are momente remarcabile. Crește foarte mult valoarea filmului prin momente de inventivitate vizuală".

Joker: "Este o colecție de clișee îngrozitoare. (...) Finalul, despre care am tot vorbit, instigă la violență, o violență gratuită a omului către om, asupra omului. Este o încercare de a șoca".

The Irishman: "E viu, de Niro, dar e mort. Machiajul ăsta digital l-a făcut groaznic, ca un zombie, ca un mort viu. Te uiți la fața aia a lui și altceva nu mai vezi. Ca de altfel, și în cazul celorlalți. (...) Un deserviciu grav făcut idee de cinematografie și de actorie, pentru că oamenii sunt actori foarte buni, dar sunt dezavantajați de acest procedeu. Filmul este de o lungime insuportabilă, după părerea mea".

Marriage story: "Adam Driver își face datoria, joacă bine, Scarlett Johansson nu m-a convins în niciun rol, niciodată până acum, cu excepția faptului că e frumoasă, e fotogenică".

Little Women: "M-am putut uita o jumătate de oră, atât. Acesta e un film degeaba. Nici măcar nu se ridică la nivelul de clișeu".

Jojo Rabbit: "De văzut. Nu e o capodoperă, dar reușește să creeze niște stări".

Ford vs. Ferrari: "Un film americănesc. Filmul ăsta putea să fie făcut, foarte bine, în anii 60. Filmul este făcut cu rețeta cinematografiei socialiste din România din anii 60. Montajul, foarte bun".

Once up a time ... in Hollywood: "E un film cu niște burți imense. Eu nu știu, domne, Tarantino a îmbătrânit. E omul care a făcut filme care să-i placă lui. El așa și-a definit ars poetica".

OSCAR 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020, cine sunt marii perdanţi

PREMIILE OSCAR 2020. Fiecare vedetă nominalizată la secțiunile cel mai bun actor, cea mai bună actriță, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar sau cel mai bun regizor sunt așteptați la ceremonia premiilor Oscar cu un pachet de cadouri care a ajuns la o valoare de 215.000 USD la PREMIILE OSCAR 2020.