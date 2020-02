OSCAR 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020, cine sunt marii perdanţi

OSCAR 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020. Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood îşi atinge apogeul duminică seară odată cu gala Oscar, caracterizată în acest an de un suspans mai mare ca niciodată în privinţa câştigătorului la categoria principală - "cel mai bun film" -, după un sezon marcat de candidaţi mai puţin cunoscuţi, o nouă angoasă legată de lipsa diversităţii şi un competitor sud-coreean ce nu deţine statutul de favorit, dar care ar putea să obţină o victorie răsunătoare în faţa unora dintre cele mai mari nume din industria de divertisment americană, informează Reuters.

OSCAR 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. LISTA CASTIGATORILOR premiilor Oscar 2020



Deşi "Joker", inspirat din benzile desenate, se îndreaptă spre această gală conducând plutonul lungmetrajelor cu cele mai multe nominalizări - 11 -, un lungmetraj captivant despre Primul Război Mondial, "1917", pare să fi devenit marele favorit la categoria "cel mai bun film", după ce a câştigat o serie de premii de mare prestigiu în ultimele cinci săptămâni.



Cu toate acestea, o victorie a filmului "1917" la categoria regină a Oscarurilor este departe de a fi o certitudine, în contextul în care satira socială sud-coreeană "Parasite" şi drama sentimentală apreciată de public "One Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, sunt la rândul lor candidaţi cu şanse reale să obţină simpatia celor 8.000 de membri cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar.



"În acest moment, se pare că '1917' va pierde", a declarat Alison Willmore, critic de film care scrie pentru site-ul Vulture. "Văd o lume în care 'Parasite' ar putea fi candidatul surpriză. E un film atât de iubit. Dar, dacă trecem peste asta, există probabil o şansă pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood'", a adăugat ea.



Filmul "Parasite", turnat în limba coreeană, pare să fie un învingător cert la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi ar face istorie dacă această comedie noir despre clivajul dintre bogaţii şi săracii din Seul ar câştiga duminică seară şi premiul Oscar pentru cel mai bun film.



Saga despre mafioţi "The Irishman", de Martin Scorsese, pare să îşi fi pierdut suflul, în pofida laudelor primite la începutul sezonului şi a unei distribuţii de excepţie, din care fac parte Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci. Totuşi, acest film nu a câştigat niciun trofeu major pentru interpretare şi regie în acest sezon, fapt care temperează considerabil speranţele platformei Netflix de a câştiga primul său Oscar la categoria "cel mai bun film".



Învingătorul la categoria "cel mai bun regizor", o controversată afacere exclusiv masculină, este de asemenea greu de ghicit, potrivit specialiştilor, întrucât toţi nominalizaţii din acest an sunt cineaşti de prim rang: Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood") şi Bong Joon Ho ("Parasite").



Owen Gleiberman, directorul departamentului de critici de film din redacţia revistei Variety, este de părere că AMPAS ar putea să îl premieze pe oricare dintre cei cinci regizori. "Simt totuşi că ar putea fi anul lui Tarantino, pentru că el a spus deja că va face doar 10 filme, iar acesta este cel de-al nouălea", a adăugat el.



Pariu sigur pentru Brad Pitt ?



Unele curse din competiţia pentru Oscaruri par să fie deja câştigate. Brad Pitt nu a câştigat niciodată un Oscar pentru interpretare, însă în acest an a încântat spectatorii cu rolul său secundar - un cascador cu o atitudine foarte relaxată - din filmul "Once Upon a Time... in Hollywood".



"La fel ca Clark Gable, el (Brad Pitt, n.r.) are un fel de aură, o atitudine zen ce pare lipsită de efort, plus un aer macho", afirmă Owen Gleiberman.



Joaquin Phoenix a dominat sezonul premiilor din acest an la categoria "cel mai bun actor în rol principal" graţie interpretării sale înfricoşătoare a unui bărbat singuratic cu probleme psihice în filmul "Joker", în timp ce Renee Zellweger pare să îşi fi asigurat la rândul ei Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal datorită evoluţiei sale din "Judy", un film biografic în care o interpretează pe legendara Judy Garland.



"Ea joacă o legendă îndrăgită a Hollywoodului", afirmă Scott Feinberg, specialist în premii cinematografice în redacţia publicaţiei The Hollywood Reporter.



Dacă Renee Zellweger va câştiga, ea o va învinge pe protagonista filmului "Harriet", Cynthia Erivo, singura persoană de culoare nominalizată în categoriile de interpretare, fapt care a readus în atenţia publicului celebrul hashtag #OscarsSoWhite (#OscaruriAtâtDeAlbe), în pofida celor patru ani de eforturi depuse de AMPAS pentru a creşte diversitatea membrilor săi cu drept de vot.



În contextul unei gale care se va desfăşura pentru al doilea an consecutiv fără un prezentator principal, organizatorii Oscarurilor 2020 au oferit presei foarte puţine informaţii despre ceremonie, cu excepţia anunţurilor despre momentele muzicale ale show-ului, asigurate în direct de artiştii nominalizaţi la categoria "cel mai bun cântec original": Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissie Metz şi Erivo.



Adolescenta Billie Eilish, recompensată în acest an cu cinci premii Grammy, va urca şi ea pe scenă pentru o prestaţie specială, unde ar putea să interpreteze în premieră mondială tema muzicală a viitorului film din franciza "James Bond", intitulat "No Time to Die".



Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc duminică noapte la Dolby Theatre din Los Angeles şi va fi difuzată în direct de postul de televiziune american ABC.

"Marriage Story", "Joker" și "Jojo Rabbit" ar fi următoarele filme cu șanse să intre pe lista nominalizaților în principala categorie a Oscarurilor. (Citește și: Ceremonia de decernare a Oscarurilor nu va avea nici în acest an un prezentator principal)

Oscar 2020 - Organizatorii publică din greşeală o listă cu viitorii câştigători

Pe contul de Twitter al Academiei de arte şi ştiinţe ale cinematografiei de la Hollywood a fost postată luni o listă cu presupuşii câştigători ai premiilor Oscar care se vor decerna pe 9 februarie, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



Contul Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar, are 3,4 milioane de urmăritori (follweri).



În controversata postare apărută sub numele "Oscars Prediction Experience", căreia site-ul de specialitate Deadline i-a făcut o poză înainte de a fi ştearsă, premiul Oscar pentru cel mai bun film îi revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este câştigător la categoria cel mai bun regizor pentru filmul "1917", în timp ce Joaquin Phoenix şi Renee Zellweger sunt câştigători la categoriile cel mai bun actor pentru "Joker" şi, respectiv, cea mai bună actriţă pentru "Judy".



Academia a ţinut totuşi să precizeze că este vorba de o aplicaţie pe care utilizatorii de Twitter o pot folosi pentru a-şi înscrie propriile preferinţe.



Lista apărută luni sub numele "Oscars Prediction Experience" a provocat o amplă dezbatere pe Twitter, astfel încât Academia a postat un alt mesaj pentru a clarifica situaţia. "Invităm fanii Twitter să-şi împărtăşească predicţiile pentru Oscar. Mulţi dintre voi au făcut deja acest lucru!. O mică problemă apărută pe Twitter a făcut ca unele din aceste predicţii să apară pe site-ul nostru (...) Greşeala a fost remediată. Vom dezvălui alegerile noastre duminică", încheie mesajul.



Sunt însă unii care văd în această greşeală, dovada adevăraţilor câştigători de duminică şi o uriaşă eroare tehnică din partea organizatorilor care au dezvăluit anticipat numele câştigătorilor. Adevărul este însă că luni încă nu se încheiaseră voturile membrilor Academiei, astfel încât nu se puteau cunoaşte încă viitorii câştigători.



"Joker" cu 11 nominalizări porneşte ca favorit la Oscarul pentru cel mai bun film la gala care se va desfăşura duminică seara la Dolby Theatre din Los Angeles, alături de alţi candidaţi, precum "The Irishman", "One Upon a Time... in Hollywood" şi "1917" cu câte 10 nominalizări pentru fiecare.



Dacă ar fi să dăm crezare listei publicate din "greşeală" marele câştigător al celei de-a 92-a ediţii a fi sud-coreeanul "Parasite", cu patru premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film şi cel mai bun film într-o limbă străină, în timp ce Brad Pitt ar fi în sfârşit recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor secundar, pentru rolul său din "One Upon a Time... in Hollywood".



Predicţii care până la urmă nu sunt departe de opiniile analiştilor şi criticilor de film, încheie La Vanguardia.

Kaspersky: Site-uri web şi conturi Twitter false invită utilizatorii să vizioneze filmele nominalizate la Oscar în 2020

Peste 20 de site-uri web şi alte conturi de Twitter false ce le oferă utilizatorilor "şansa" de a viziona gratuit filmele nominalizate la Oscar 2020 au fost descoperite de experţii de la Kaspersky.



"Filmele populare nu obţin atenţie doar din partea cinefililor, ci şi a infractorilor cibernetici, apropierea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar crescând miza. (...) Kaspersky a găsit peste 20 de site-uri de tip phishing şi conturi de Twitter ce le oferă utilizatorilor 'şansa' de a viziona filmele nominalizate gratuit. Aceste site-uri de phishing adună datele utilizatorilor şi le cer să facă mai multe lucruri pentru a avea acces la filmul dorit - de la participarea la un sondaj şi comunicarea datelor personale, până la instalarea unor programe adware sau chiar a furniza datele de card. E de prisos să spunem că, la sfârşitul procesului, utilizatorul nu primeşte conţinutul dorit", se arată în analiza specialiştilor.



Conform sursei citate, pentru a promova site-urile frauduloase, infractorii cibernetici distribuie linkuri către conţinutul lor prin intermediul conturilor de Twitter. În acest mod, fişierele dăunătoare trimise pe Internet ca filme nominalizate sunt, de asemenea, un indicator al nivelului de interes faţă de acestea.



Cercetătorii Kaspersky au comparat activitatea malware asociată filmelor nominalizate în primele patru săptămâni după premiera lor pentru public. Astfel, "Joker" a ocupat primul loc, fiind cel mai popular film printre infractorii cibernetici, cu 304 fişiere nocive, denumite după răufăcătorul din Gotham.



Pe locul secund se află "1917" - cu 215 de fişiere malware, în timp ce "The Irishman" se clasează pe locul al treilea - cu 179 de fişiere. Pe de altă parte, până în prezent, filmul coreean "Parasite" nu a avut nicio activitate malware asociată.



În plus, experţii Kaspersky au analizat dacă disponibilitatea unui film pe o platformă de streaming influenţează probabilitatea ca utilizatorii să caute o copie ilegală a acestuia pe web, prin compararea activităţii infracţionale după lansarea iniţială doar în cinematograf şi lansarea efectivă pe platforma de streaming Netflix.



Rezultatele analizei au scos în evidenţă faptul că în cazul peliculei "Marriage Story" nu a fost găsit malware nici înainte, nici după lansarea iniţială a filmului în cinematografe, dar infractorii cibernetici au început să folosească titlul filmului după lansarea sa pe Netflix.



"În cazul mult aşteptatului 'The Irishmen' al lui Sorrento, chiar dacă mai puţini utilizatori încercau să găsească o copie a filmului pe Internet, erau mai hotărâţi să facă acest lucru - numărul de detecţii în urma lansării iniţiale pe marile ecrane a fost mai mare decât după lansarea sa pe Netflix", notează sursa citată.



Kaspersky este o companie de securitate IT care oferă soluţii de securitate în domeniu. Peste 400 de milioane de utilizatori individuali sunt protejaţi de tehnologiile Kaspersky, precum şi 270.000 de companii.

Sosirea vedetelor pe covorul roşu la premiile Oscar 2020, în direct la postul de televiziune E!

Postul de televiziune E! va transmite în direct, în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00.00, sosirea vedetelor pe covorul roşu la ediţia 2020 a premiilor Oscar, care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles.

Ryan Seacrest şi Giuliana Rancic vor prezenta în direct nominalizaţii la premiile Oscar.

Evenimentele vor fi dezbătute şi în emisiunile difuzate din New York "E! News" şi "Pop of the Morning", urmată de "Daily Pop" şi "Nightly Pop".

E! va prezenta evenimentele pe multiple platforme, în mediul digital şi pe reţelele de socializare.

Luni, de la ora 2.30, telespectatorii vor putea vedea pe E! cele mai spectaculoase ţinute de pe covorul roşu de la ediţia din 2020 a Premiilor Oscar.

Miercuri, după transmisiunile în direct, E! va difuza emisiuni în cadrul cărora, prezentatorii vor comenta toate momentele importante ale transmisiunilor, cele mai impresionante ţinute, interviuri cu câştigătorii, imagini de la petrecerile de după decernarea premiilor dar şi scene din culise.

Oscar 2020 - Elton John şi Cynthia Erivo, între artiştii care vor cânta la gală. Orchestra va fi, în premieră, dirijată de o femeie

Elton John şi Cynthia Erivo se numără între artiştii care vor cânta la gala de decernare a premiilor Oscar, unde orchestra va fi, în premieră, dirijată de o femeie.

Toate cele cinci cântece nominalizate anul acesta la Oscar vor fi interpretate în timpul galei din 9 februarie, a anunţat joi Academia americană de film.

„I Can't Let You Throw Yourself Away" din „Toy Story 4", compus de Randy Newman, va fi interpretat de acesta.

„(I'm Gonna) Love Me Again" din „Rocketman", compus de Elton John pe textul lui Bernie Taupin, va fi cântat de Elton John.

„I'm Standing With You" din „Breakthrough", compus de Diane Warren, va fi cântat de Chrissy Metz.

„Into the Unknown" din „Frozen 2", compus de Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez, va fi interpretat de Idina Menzel şi Aurora.

„Stand Up" din „Harriet", compus de Joshuah Brian Campbell şi Cynthia Erivo, va fi interpretat de Cynthia Erivo.

Pe scena galei va urca şi Questlove (membru al grupului The Roots).

Segmente muzicale dirijate de irlandeza Eímear Noone vor marca o premieră. Va fi prima dată când o femeie va dirija orchestra de la gala Oscar.

Pentru al doilea an consecutiv, şi pentru a treia oară în 92 de ediţii, gala Oscar va avea loc fără un prezentator principal.

Drama „Joker", regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări - 11 - la ediţia de anul acesta. Lungmetrajul este urmat de „The Irishman" (r. Martin Scorsese), „Once Upon a Time... in Hollywood" (r. Quentin Tarantino) şi de „1917" (r. Sam Mendes), cu câte zece selecţii fiecare. Între nominalizaţii de anul acesta se numără Brad Pitt, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Martin Scorsese şi Quentin Tarantino.

Membrii cu drept de vot ai Academiei au fost criticaţi şi anul acesta pentru lipsa diversităţii din rândul nominalizaţilor. Cynthia Erivo este singura persoană de culoare nominalizată pentru interpretare.

Cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie, la Los Angeles.

Oscar 2020 – ”Joker”, cele mai multe nominalizări. Lista completă a selecţiilor

Drama ”Joker”, regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar, acordate de Academia americană de film pe 9 februarie.

”Joker” a primit 11 nominalizări la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” şi ”cel mai bun actor în rol principal” (Joaquin Phoenix).

Lungmetrajul este urmat de ”The Irishman” (r. Martin Scorsese), ”Once Upon a Time... in Hollywood” (r. Quentin Tarantino) şi de ”1917” (r. Sam Mendes), cu câte zece selecţii fiecare.

Acestea, alături de “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Little Women”, “Marriage Story” şi “Parasite” concurează la categoria „cel mai bun film”.

Netflix domină între studiouri, cu 24 de nominalizări pentru filmele ”The Irishman” al lui Scorsese, ”Marriage Story” (r. Noah Baumbach) şi ”Two Popes” (r. Fernando Meirelles). Sony Pictures a primit în total 20 de nominalizări, pentru ”Once Upon a Time... in Hollywood” al lui Tarantino, ”Little Women” al Gretei Gerwig şi ”A Beautiful Day in the Neighborhood” al lui Marielle Heller. Disney a primit 17 selecţii, pentru filme ca ”Frozen II” şi ”The Lion King”.

”Parasite” este primul film sud-coreean care este nominalizat la categoriile ”cel mai bun lungmetraj internaţional” şi ”cel mai bun film”. În total, producţia premiată anul trecut cu Palme d'Or a primit şase nominalizări, inclusiv pentru ”cel mai bun regizor” (Bong Joon Ho).

Tot câte şase selecţii au primit ”Marriage Story”, ”Little Women” şi ”Jojo Rabbit”.

Nominalizările au fost alese de specialişti în fiecare domeniu, iar câştigătorii vor fi votaţi de membrii Academiei.

Gala de anul acesta a premiilor acordate de Academia americană de film va avea loc, pentru a treia oară, fără o gazdă. Organizatorii şi producătorii evenimentului au transmis că pe scenă vor urca numeroase staruri care vor prezenta şi înmâna trofee.

Anul trecut, „Green Book” a primit trofee la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi „cel mai bun scenariu original” (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly). „Roma” al lui Alfonso Cuarón a fost premiat pentru regie, imagine şi film în limbă străină (toate trei revenind cineastului mexican). „Bohemian Rhapsody” a primit cele mai multe trofee - 4 - pentru „cel mai bun actor în rol principal” (Rami Malek), „cel mai bun montaj”, „cel mai bun mixaj de sunet” şi „cel mai bun montaj de sunet”.

Lista completă a nominalizărilor pentru cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar:

Cel mai bun film:

“Ford v Ferrari”

“The Irishman”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Marriage Story”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

Cel mai bun regizor:

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Phillips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Cea mai bună actriţă:

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Charlize Theron, “Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

Cel mai bun actor:

Antonio Banderas, “Dolor y gloria”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix, “Joker”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în rol secundar:

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johannson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Margot Robbie, “Bombshell”

Cel mai bun actor în rol secundar:

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Cel mai bun scenariu original:

“Knives Out”, Rian Johnson

“Marriage Story”, Noah Baumbach

“1917”, Sam Mendes şi Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time... in Hollywood”, Quentin Tarantino

“Parasite”, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Cel mai bun scenariu adaptat:

“The Irishman”, Steven Zaillian

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi

“Joker”, Todd Phillips, Scott Silver

“Just Mercy”, Destin Daniel Cretton şi Andrew Lanham

“Little Women”, Greta Gerwig

“The Two Popes”, Anthony McCarten

Cel mai bun lungmetraj internaţional:

“Corpus Christi” (Polonia), Jan Komasa

“Honeyland” (Macedonia de Nord), Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables” (Franţa), Ladj Ly

“Dolor y gloria” (Spania), Pedro Almodovar

“Parasite” (Coreea de Sud), Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animaţie:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”, Dean DeBlois

“I Lost My Body”, Jeremy Clapin

“Klaus”, Sergio Pablos

“Missing Link”, Chris Butler

“Toy Story 4”, Josh Cooley

Cel mai bun lungmetraj documentar:

“American Factory,” Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave,” Feras Fayyad

“The Edge of Democracy,” Petra Costa

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Cea mai bună imagine:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

Cel mai bun montaj:

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles

“Joker,” Jeff Groth

“Parasite,” Jinmo Yang

Cel mai bun mixaj de sunet:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Cel mai bun montaj de sunet:

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester

“Joker,” Alan Robert Murray

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate

“Once Upon a Time... in Hollywood,” Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker,” Matthew Wood, David Acord

Cele mai bune efecte vizuale:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

Machiaj şi coafură:

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Cele mai bune costume:

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo

“Joker,” Mark Bridges

“Little Women,” Jacqueline Durran

“Once Upon a Time... in Hollywood,” Arianne Phillips

Cântec original:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” - “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again” - “Rocketman”

“I’m Standing With You” - “Breakthrough”

“Into the Unknown” - “Frozen 2”

“Stand Up” - “Harriet”

Cea mai bună coloană sonoră:

“Joker,” Hildur Guðnadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,”Randy Newman

“1917,” Thomas Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

Design de producţie:

“The Irishman,” Bob Shaw şi Regina Graves

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent şi Nora Sopkova

“1917,” Dennis Gassner şi Lee Sandales

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling şi Nancy Haigh

“Parasite,” Lee Ha-Jun şi Cho Won Woo, Han Ga Ram şi Cho Hee

Cel mai bun scurtmetraj live-action:

“Brotherhood,” Meryam Joobeur

“Nefta Football Club,” Yves Piat

“The Neighbors’ Window,” Marshall Curry

“Saria,” Bryan Buckley

“A Sister,” Delphine Girard

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie:

“Dcera,” Daria Kashcheeva

“Hair Love,” Matthew A. Cherry

“Kitbull,” Rosana Sullivan

“Memorable,” Bruno Collet

“Sister,” Siqi Song

Cel mai bun scurtmetraj documentar:

”In the Absence”

“Learning to Skateboard in a Warzone,” Carol Dysinger

“Life Overtakes Me,” Kristine Samuelson, John Haptas

“St. Louis Superman”

“Walk Run Cha-Cha,” Laura Nix