Filmul ''Pe aripile vântului'', retras de pe platforma HBO Max. Motivul este incredibil

Filmul lansat în 1939 este considerat de numeroşi academicieni drept instrumentul cel mai ambiţios şi eficient de revizionism sudist.



El prezintă o versiune romanţată a Sudului şi o viziune edulcorată a sclaviei, mai ales în ceea ce priveşte membrii personalului casei, reprezentaţi ca fiind mulţumiţi de locul lor şi trataţi ca angajaţi obişnuiţi.

Citeşte şi: TIFF, singurul festival din România care va avea loc în acest an: Suntem pregătiţi, ne vedem la Cluj



Această reinterpretare a unei perioade sumbre din istoria americană este opera unor mişcări foarte organizate din fostele State Confederate, care şi-au propus să prezinte sudul de dinainte de Războiul Civil American într-o lumină prezentabilă.



Ideologia ''Lost Cause'' (cauza pierdută) susţinea că Statele Sudice au luptat pentru independenţa lor politică, ameninţată de Nord şi nu pentru menţinerea sclaviei, ceea ce este un neadevăr istoric, notează AFP.



Dacă în cifre brute ''Avengers: Endgame'' este filmul care a adus cele mai mari venituri din istoria cinematografiei, cu 2,8 miliarde de dolari, ''Pe aripile vântului'' - ''Gone With the Wind'', titlul său american - rămâne în fruntea topului încasărilor după ce este luată în calcul inflaţia, cu 3,44 miliarde de dolari.



'''Pe aripile vântului'' este produsul epocii sale şi prezintă prejudecăţile rasiste care erau obişnuite în societatea americană'', a comentat marţi pentru AFP un purtător de cuvânt al HBO Max pentru a explica retragerea lungmetrajului cu opt Oscaruri.

Citeşte şi: Festivalurile Electric Castle, Untold şi Neversea a fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus



Pentru HBO Max, menţinerea acestui film în catalogul său ''fără explicaţii şi denunţarea acestei reprezentări ar fi fost iresponsabilă''.



Platforma intenţionează să pună din nou la dispoziţie online acest film, însă cu o contextualizare pentru a resitua opera în epoca sa.



Filmul va fi prezentat integral pentru că dacă s-ar proceda în mod contrar ar însemna ''a pretinde că aceste prejudecăţi nu au existat niciodată'', a indicat purtătorul de cuvânt.



Lansată la sfârşitul lunii mai, platforma grupului WarnerMedia (filiala operatorului de cablu AT&T) HBO Max se prezintă drept un concurent al giganţilor streaming, în principal Netflix, cu un catalog bogat în seriale şi filme.