ASTRA - VIITORUL 1-2. Echipa lui Hagi câştigă Cupa României. Victoria duce Craiova în Europa League

Formaţia FC Viitorul a câştigat Cupa României, sâmbătă seară, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, învingând în finală echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, după prelungiri. Giurgiuvenii au condus cu 1-0 din minutul 41 şi au rămas în inferioritate numerică în minutul 81.

Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur de calificare al Ligii Campionilor (date de disputare: 9/10 iulie 2019 – turul; 16/17 iulie 2019 – returul);

Vicecampioana FCSB va evolua în primul tur de calificare al Ligii Europa, la fel ca şi CS Universotatea Craiova, ocupanta locului 4 (date de disputare: 11 iulie 2019 – turul; 18 iulie 2019 – returul);

FC Viitorul a încheiat campionatul pe locul 3, dar în calitate de câştigătoare a Cupei României va juca în turul 2 de calificare al Ligii Europa (date de joc: 25 iulie 2019 – turul; 1 august 2019 – returul).

Min. 104: GOOOL VIITORUL, Eric înscrie în prelungiri

Min. 76: GOOOL GHIŢĂ, ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: 1-1

Min. 42: GOOOOOOOOL Alibec, ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: 1-0

Astra - Viitorul, de la 20:00

Arbitru:Radu Petrescu (Bucureşti). Asistenţi: Mircea Orbuleţ (Bucureşti) şi Marius Nicoară (Drobeta Turnu Severin). Rezervă: Andrei Chivulete (Bucureşti)

Stadion: Ilie Oană (Ploieşti)

Astra: Lazar – Butean, Cestor, Bejan, Radunovic – Mrzljak, Pires – Moise, Llullaku, Gheorghe – Alibec

Rezerve: Santos – Bicean, Roşu, Da Silva, Begue, Hambo, Balaure

Antrenor: Costel Enache

Viitorul: Cojocaru – Mladen, Ţîru, Ghiţă, De Nooijer – Houri, Băluţă, Vînă – Hagi, Rivaldinho, Drăguş

Rezerve: Tordai – Achim, Ciobanu, Ganea, Eric, Calcan, Artean

Antrenor: Gheorghe Hagi

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Ianis Hagi va fi monitorizat de scouterii unor echipe din străinătate la acest meci. Anunţul a fost făcut de Cristi Bivolaru, oficialul celor de la Viitorul: ”Există scouteri în tribune. Veniţi şi pentru el (n.r Ianis), dar şi pentru alţi jucători. Ei o ştiu, mai mult sau mai puţin. Sunt determinaţi să facă un joc cât mai bun”, a declarat Bivolaru, la Digi Sport.

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Dani Coman le cere jucătorilor să câştige Cupa. Înaintea partidei, preşedintele Astrei a oferit câteva declaraţii: "Sunt optimist, am încredere în jucători şi în staff-ul tehnic. Am trecut printr-o perioadă grea în ultimul an, dar băieţii au demonstrat că sunt suficient de maturi încât să înţeleagă că e un meci important pentru ei. Fie că vor rămâne aici sau nu. Îmi doresc din tot sufletul să câştigăm trofeul. Domnul Niculae are încredere în echipă. S-au făcut mai multe plăţi în această săptămână, mai e doar un salariu restant. Sper ca acest meci să ne ofere posibilitatea să evoluăm într-o cupă europeană. Când aceşti jucători sunt concentraţi doar pe fotbal, pot câştiga împotriva oricui", a spus Dani Coman, la intrarea în stadion.

Giurgiuvenii sosesc la Ploieşti, un loc cu care sunt obişnuiţi, până nu de mult jucând meciurile de pe teren propriu aici, după mai multe probleme financiare din cadrul clubului. Totuşi, antrenorul Costel Enache a dorit să eviteze acest subiect, iar patronul Ioan Niculae a dat asigurări că acest aspect va fi remediat şi va acorde prime de 10.000 de euro/jucător în cazul unui triumf.

"Urmează o ultimă luptă, cea decisivă. Suntem pregătiţi să luptăm pentru trofeu. Suntem motivaţi şi conştienţi că avem o şansă de a salva acest sezon. Câştigarea Cupei României este cel mai important obiectiv al nostru", a declarat Costel Enache, la conferinţa de presă premergătoare jocului.

De partea cealaltă, Viitorul şi-a asigurat deja prezenţa în cupele europene, terminând pe locul 3 în Liga I Betano, însă un trofeu ar însemna foarte mult pentru Gheorghe Hagi şi elevii săi, unii dintre ei având şansa să facă parte în campionate importante din sezonul viitor.

"Suntem pregătiţi de meci, sper să ne întoarcem la Constanţa cu trofeul. Ar fi un an extraordinar pentru noi. Am muncit mult să avem şansa de a câştiga acest trofeu. Suntem într-o formă foarte bună şi sper ca acest lucru să se vadă şi mâine", a spus şi Gheorghe Hagi.

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Colţescu, schimbat cu Petrescu

Arbitrii finalei vor fi Radu Petrescu – Mircea Orbuleţ (ambii Bucureşti) şi Marius Nicoară (Drobeta Turnu Severin). Pentru Petrescu este prima finală de cupă din carieră, devenind al 50-lea arbitru care conduce un asemenea ultim act.

Totuşi, centralul jocului de la Ploieşti ar fi trebuit să fie Sebastian Colţescu. Delegarea acestuia i-a nemulţumit foarte mult pe cei de la Astra Giurgiu, care îl consideră pe Colţescu drept un apropiat al celor de la U Craiova. În cazul unui triumf al celor de la FC Viitorul, locul 4, ocupat de olteni, va duce în Europa League. Pe pagina oficială a clubului din Giurgiu a fost publicat un comunicat în care oficialii Astrei notează că nu li se pare corectă delegarea lui Sebastian Colţescu la meciul care ar putea să o trimită pe gruparea pregătită de Costel Enache în cupele europene, în cazul în care ar câştiga trofeul.

Astra - FC Viitorul, sâmbătă, de la 20:00. Ioan Niculae anunţă că a plătit restanţele salariale

Ioan Niculae a anunţat că a plătit restanţele salariale şi le promite jucătorilor prime importante dacă vor câştiga Cupa României.

”Nu vom mai discuta de datorii până la ora finalei. Restanţele pe două luni au fost deja achitate, iar diferenţa sper să o plătim până vineri. Sincer, n-am mai vrut pur şi simplu să aud de fotbal după acea înfrângere acasă cu Viitorul, 1-4.

Făcusem eforturi deosebite pentru licenţiere, vorbisem şi cu echipa, dar felul în care au evoluat în acel meci m-a dezgustat. M-a enervat. Şi dacă fotbaliştii au dreptul să intre în grevă când nu le convine ceva, eu, ca patron, de ce n-aş avea voie să procedez la fel când am constatat că nu jucăm nimic?! Dacă cereţi numai bani, daţi voi bani!”, a spus Ioan Niculae pentru Gazeta Sporturilor.

Giurgiuvenii vor primi o primă importantă dacă se vor impune în finala Cupei României în faţa Viitorului: ”Sumele sunt trecute în contract şi, indiferent dacă au salarii de 3.000, 4.000 de euro, toţi vor încasa minimum 10.000 de euro net de om dacă bat Viitorul”, mai spus Niculae pentru sursa citată.

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Meci special pentru Ianis

Finala Cupei României devine un meci special pentru căpitanul echipei din Ovidiu, decarul Ianis Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi a declarat într-o conferinţă de presă că arena care va găzdui înfruntarea KO are o simbolistică aparte pentru el. După experienţa nefericită de la Fiorentina, grupare care l-a transferat dar nu i-a dat şanse să joace la prima echipă, Ianis Hagi a fost răscumpărat de Viitorul, iar componentul naţionalei de tineret şi-a relansat cariera sub bagheta tatălui său.

„Am avut un sezon foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul din campionat, calificarea în cupele europene. În acest sezon ne-am dorit mult să câştigăm Cupa şi ne aflăm în faţa meciului decisv. Suntem pregătiţi fizic, mental şi tactic. Am amintiri plăcute pe acest stadion, de la calificarea la Campionatul European de tineret, aici am marcat primul gol de la revenirea din Italia, sper să îmi poarte noroc şi sâmbătă”, a declarat Ianis Hagi.

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Viitorul, superioară giurgiuvenilor în acest sezon

Astra şi Viitorul s-au întâlnit de patru ori în acest sezon. Bilanţul este favorabil constănţenilor, care s-au impus de trei ori, în două rânduri la o diferenţă de tre goluri. Denis Alibec a marcat de 3 ori împotriva Viitorului în acest sezon, iar Eric de două ori în faţa Astrei.