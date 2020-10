FINALA MASKED SINGER ROMANIA. Panda şi-a dezvăluit identitatea. Cine este vedeta care s-a aflat sub costum FOTO

FINALA MASKED SINGER ROMANIA. "Panda... :). Un personaj foarte simpatic. Am din el ludicul și pasiunea pentru muzică. Altfel, nu sunt nici grăsun, nici vegetarian, ascult hip-hop, dar nu mă dau în vânt, nu am lanțuri groase din aur cu dolarul-medalion, nu îmi plac brizbrizurile și nici hainele strălucitoare. Mai mult n-am decât am din Panda, cel de la Masked Singer :)", a spus Mircea Radu.

MASKER SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. Cine sunt Leoaica, Corbul, Panda şi Căpcăunul. Câştigător surpriză!

FINALA MASKED SINGER ROMANIA. "Costumul avea cred 15 kilograme, toată burta aia era din burete presat, pantalonii îmi erau foarte largi și trebuiau prinși cu un sistem special, cu multe ace de gămălie la spate - dacă s-ar fi deschis unul în timpul dansului, mi-ar fi intrat în carne. Peste toate astea, capul ursulețului Panda care era o cască de bicicletă pe care se construise întreaga mască. Gândește-te cum e să dansezi grațios, armonios, pe ritm, cu o cască de bicicletă pe cap. Atunci când cântam, microfonul trebuia dus la gură, dar nu la gura mea ci a lui Panda, pentru a da senzația că el cântă, care era undeva în zona frunții mele. În plus, căldura... Să fii îmbrăcat așa, să dansezi, să fii pe scenă sub reflectoarele alea care degajă căldură... n-a fost chiar simplu. Dar a meritat. A fost o experiență foarte bună!", a mai spus Mircea Radu.

FINALA MASKED SINGER ROMANIA. Veedta a dezvăluit ce a dat-o de gol: "Au fost multe - de la cuvinte-cheie gen emoție, scris, fotografie, scenă, tobe, până la timbrul meu vocal (mai ales când am cântat în română), toate au fost indicii clare. Știam că Horia Brenciu se va prinde, ne cunoaștem de peste douăzeci de ani, nu avea cum să nu... Problema era când o va face, nu dacă".