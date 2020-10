MASKER SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. Cine sunt Leoaica, Corbul, Panda şi Căpcăunul. Câştigător surpriză!

MASKED SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. Ultimele patru vedete se vor demasca vineri, 30 octombrie, de la ora 20:30, în FINALA MASKED SINGER ROMANIA. Una singură va pleca acasă cu trofeul și titlul de cea mai iubită mască.

MASKED SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. Leoaica, Panda, Corbul și Căpcăunul vor urca pentru ultima oară pe scena Masked Singer România și vor încerca să impresioneze cu momentele pregătite. Ca în fiecare săptămână, după fiecare prestație publicul va vota cea mai bună reprezentație, iar masca ce va aduna cele mai multe voturi va fi desemnată câștigătoare.

MASKED SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. Una dintre măști îl va bulversa total pe Codin Maticiuc, care va recunoaște că are o slăbiciune pentru o vedetă din România. "Trebuie să vă fac tuturor o mărturisire. Eu cred în destin și trebuie să vă spun că am o obsesie legată de o vedetă, o domnișoară pe care o urmăresc în online și nu numai. Și crezând în destin, mă gândesc cum ar fi dacă chiar ea s-ar ascunde sub această mască. Este efectiv slăbiciunea mea și cred că în fața noastră, pe scenă, se află Corina Caragea. E feblețea mea, o recunosc în premieră, n-am mai spus asta până acum", va spune Codin Maticiuc după ce masca va oferi indicii noi despre ea.

MASKED SINGER ROMANIA FINALA LIVE STREAM VIDEO PRO TV. La debutul emisiunii Masked Singer România intrau în concurs 12 măști. Publicul a aflat identitatea a opt dintre ele, descoperind cine erau Tigrul, Unicornul, Monstrul, Îngerul, Vampirul, Extraterestrul, Vulpoiul și Iepurele. În FINALA MASKED SINGER ROMANIA vom afla cine sunt Leoaica, Panda, Corbul și Căpcăunul și dacă feblețea lui Codin Maticiuc, respectiv Corina Caragea, se ascunde în spatele uneia dintre cele patru măști. Vineri, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO PRO TV FINALA MASKED SINGER ROMANIA.