Articol publicat in: Extern

Finanţatori ai campaniei electorale a lui Donald Trump, arestaţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Finanţatorii erau nişte apropiaţi ai lui Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui Trump. Ei au fost arestaţ pentru că ar fi făcut donaţii ilegale în sprijinul campanie electorale ale lui Donald Trump. Cei doi finanţatori ai campaniei electorale a preşedintelui sunt Lec Parnas şi Igor Fruman. Aceştia ar fi donat pentru campania lui Trump 325.000 de dolari prin intermediul unui comitet politic de campanie a preşedintelui Trump, potrivit AP. Aceşti finanţatori sunt acuzaţi de conspiraţie, falsificare de documente, precum şi de declaraţii false în faţa Comisiei Electorale Federale, mai precizează aceeaşi sursă. Cei doi finanţatori ai preşedintelui Trump erau interesaţi şi de o cooperare din partea unor oficialităţi ucrainene într-o anchetă privind presupuse afaceri ilegale ale fostului vicepreşedinte Joseph Biden şi al fiului său.



Lev Parnas şi Igor Fruman sunt implicaţi în eforturile lui Rudy Giuliani de a obţine cooperarea unor oficiali din Ucraina în investigarea afacerilor fostului vicepreşedinte Joseph Biden şi a fiului acestuia, Hunter Biden.





loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay