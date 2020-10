Finul lui Liviu Dragnea candidează pe listele Partidului Ecologist Român pentru un nou mandat de deputat

Senatorul Emanoil Savin, fost primar al staţiunii Buşteni, candidează la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru un nou mandat de parlamentar. Finul lui Liviu Dragnea deschide lista Partidului Ecologist Român (PER) din Prahova pentru Camera Deputaţilor.

Emanoil Savin este cunoscut drept "fost primar în Bușteni" sau "finul lui Liviu Dragnea". În ultimii 15 ani a trecut pe la toate partidele importante. În 2016, Emanoil Savin a fost ales senator din partea PSD, partid pe care l-a părăsit, devenind senator neafiliat.

În ianuarie anul acesta, el s-a afiliat grupului PNL, pe care l-a părăsit la scurt timp, anunţând ulterior că trece la grupul parlamentar al PSD.

Foşti PSD-işti, candidaţi din partea PER la parlamentare 2020

Senatorul Şerban Nicolae a anunţat joi că va deschide lista candidaţilor Partidului Ecologist Român (PER) Bucureşti pentru Senat, după ce, în aceeaşi zi, a demisionat din PSD. Pe listele PER va candida şi Liviu Pleşoianu, alt demisionar din PSD.

Tot recent a demisionat din PSD şi senatorul Nicolae Avram, care a anunţat că va candida pentru Camera Deputaților pe listele Partidului Ecologist Român, în județul Vâlcea.

"Bogdan (Trif n.red.) m-a umilit din cale afară. M-au cooptat Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu și am fost rugat să fiu coleg cu ei. Îi cunosc de mulți ani, le cunosc capacitatea și umanitatea din ei și am zis da. Am mers la Vâlcea, pentru că la Sibiu era lista făcută și nu am vrut să deranjez. De fapt ei m-au cooptat pe mine, nu eu pe ei. Le-am zis că nu mă duc la Sibiu, că e o echipă făcută și nu vreau să deranjez", a explicat Nicolae Avram, citat de turnulsfatului.ro.