Firea a anunţat că încă două creşe au fost inaugurate în sectoarele 5 şi 6. "Suntem pregătiţi să îi primim în siguranţă pe cei mici"

"La mulţi ani de Sfânta Maria. Ne bucurăm că în zi de sfântă sărbătoare, inaugurăm încă două creşe în sectoarele 5 şi 6, după ce săptămâna trecută am inaugurat încă o creşă în sectorul 2. Am vrut să le arătăm ce am lucrat în această vară împreună cu colegii mei de la DGASMB. Astăzi inaugurăm încă două asfel de centre care îi aşteaptă pe micuţi şi încă două în perioada imediat următoare", a declarat primarul general Gabriela Firea.

La rândul său, Daniel Florea, primarul Sectorului 5, a precizat că autorităţile au luat măsuri pentru începerea anului şcolar.

"Era necesar. Se adaugă eforturilor pe le facem noi. Suntem pregătiţi pentru începerea anului şcolar. S-au făcut foarte multe blocuri. Sunt multe familii de tineri şi erau multe cereri", a menţionat primarul Daniel Florea.

De asemenea, Gabriel Mutu, primarul sectorului 6, a precizat că a luat măsuri pentru ca noul an şcolar să înceapă în condiţii de siguranţă.

"Vom asigura copiilor măscuţe, masteriale de dezinfecţie, inclusiv tabletele pe care Guvernul nu a fost în stare să le aducă", a menţionat Gabriel Mutu.

Cei interesaţi să-şi înscrie copii la creşe trebuie să accesez www.dgas.ro unde pot găsit acte necesare pentru înscriere online.