Firea, despre carantina persoanelor peste 65 de ani: "Riscăm să-i îmbolnăvim de inimă pe cei pe care vrem să-i protejăm de corona"

"In Capitala sunt 483 000 de persoane peste 65 de ani cu buletin de Bucuresti. Alte cateva zeci de mii cu acte de identitate in alte judete ale tarii. Bunici care isi cresc nepotii bucuresteni, de regula.

In Capitala sunt aproximativ 20 000 de locuri de cazare in 114 hoteluri.

Si din acest punct de vedere, al imposibilitatii practice, nu as fi avut cum sa fiu de acord cu scoaterea bucurestenilor de peste 65 de ani de acasa si transferul acestora in carantina, la hotel.

Acesta este doar un motiv tehnic.

Dar cel mai important este cel uman si de confort psihic. Cu o igiena personala atenta si cu o renuntare la vizite, socializari, cu iesiri scurte doar pentru cumparaturi, cu protectie (masca, manusi), distanta sociala etc, se pot obtine aceleasi rezultate ca si in carantina.

Stim bine ca si carantina presupune riscurile sale. Practic, suta la suta nu este nimeni si nicaieri ferit complet de contaminare. Nu ne putem ascunde toti in medii sterilizate.

Nu stiu cine a venit cu ideea carantinei la hotel a persoanelor de peste 65 de ani si cand, in ce luna. Circula niste informatii dar nu stim cat sunt de veridice. Si daca studiul stiintific respectiv nu se referea, de fapt, doar la persoanele de peste 65 de ani fara familie, prieteni care sa-i ajute. Pe scurt, fara "apartinatori".

Ceea ce vreau sa spun este ca nu am fost consultata si nici informata despre o astfel de masura.

Ma vad nevoita sa fac aceasta precizare pentru ca am primit foarte multe mesaje in ultimele doua zile pe acest subiect.

Intr-o perioada atat de grea pentru intreaga omenire, am ales sa vin cu actiuni concrete pentru prevenirea raspandirii coronavirusului si sprijinul oamenilor, eliminand polemica si nuantele critice.

Dar, tragem o concluzie din spaima acestor zile, cauzata de expunerea publica a scenariului aproape apocaliptic al carantinarii tuturor persoanelor de peste 65 de ani, a la longue : mai multa atentie la informatiile cu impact social imens nu ar strica.

Riscam sa-i imbolnavim de inima pe cei pe care vrem sa-i aparam de corona!

Stresul, anxietatea, spaima sunt la fel de periculoase ca un virus fara vaccin!

Provoaca scaderea imunitatii, depresia, imbolnavirea.

Vad o singura cale pentru a iesi teferi din acest razboi de tip nou : testare extinsa alaturi de masuri de igiena personala si comunitara, protectia cadrelor medicale, dotarea spitalelor si pregatirea treptata, precauta, din iunie, de revenirea la normalitate.", a scris Gabriela Firea.

Citeşte şi: Imagini inedite cu primarul Capitalei. Gabriela Firea face sport acasă