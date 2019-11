Firea, despre şedinţa CEx: Se cam contura trendul de la mijlocul şedinţei. Analizez dacă voi candida pentru funcţia de vicepreşedinte

"A fost un mic incident cu domnul Marian Oprişan. Am ieşit din sală, iar apoi am revenit. În şedinţă au luat cuvântul mai multe persoane, iar pe la jumătatea şedinţei se cam contura trendul. Peste două treimi din biroul permanent nu mai exista. La finalul şedinţei doamna Dăncilă a observat care este atmosfera şi a decis să-şi depună mandatul", a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea a subliniat că colaborarea cu ce reprezenta Gabriel Oprea s-a încheiat. Preşedintele PSD Bucureşti a explicat şi cum vede resetarea partidului: sa refacem legatura cu electoratul de baza, sa venim cu politici publice care sa aduca bunastare romanilor.



"Candidatura pentru presedintele formaţiunii este exclusa, insă voi analiza dacă voi candida pentru functia de vicepreşedinte pe regiunea Bucuresti-Ilfov".

Viorica Dăncilă a demisionat din funcţia de preşedinte al PSD. Fostul premier consideră că gestul său nu este un moment de slăbiciune, ci este un moment de demnitate.

"Am înţeles opinia colegilor mei. Nu este un gest de slăbiciune, este un gest de demnitate. E un gest pe care l-am făcut pentru partid. Am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a obţine un rezultat bun la alegerile prezidenţiale. Se doreşte o resetare a partidului", a declarat Viorica Dăncilă.

Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit marţi pentru o analiză a rezultatelor înregistrate la prezidenţiale, după ce candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a pierdut alegerile în faţa candidatului PNL, actualul preşedinte, Klaus Iohannis. În urma unei şedinţe maraton, Viorica Dăncilă a demisionat, iar conducerea partidului a fost preluată de Marcel Ciolacu.

De asemenea, Biroul Permanent Național a fost dizolvat.

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seară, întrebată despre faptul că tocmai şefa sa de campanie, Olguţa Vasilescu, i-a cerut în şedinţa CEx, să facă un pas în spate,că toată lumea şi-a spus părerea, fără a nega existenşa unui astfel de moment. Ea a precizat că la venirea la şedinţa conducerii social-democrate, decizia are aproape luată.

”Fiecare şi-a spus punctul de vedere. Când am venit, deja hotărârea era aproape luată. De fiecare dată când nu obţii rezultatul dorit, cineva trebuie să îşi asume şi de fiecare dată am spus că eu voi fi un om onest şi că voi ieşi din calitatea de preşedinte al partidului cu fruntea sus. Fiecare şi-a spus punctul de vedere. Aşa trebuie să fie într-o echipă, fiecare trebuie să spună ce e mai bine pt partid. Am plecat de la CEx si toţi colegii am rămas în relaţii bazate de prietenie după şedinţă”,a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă este corect modul în care Marcel Ciolacu a preluat conducerea partidului, ea a apreciat că este corect.

Ea a evitat să precizeze dacă preşedintele executiv Eugen Teodorovici i-a cerut să nu demisioneze.

”Unii au spus să demisionez, alţii să nu demisonez, eu am spus că trebuie să îmi asum acest rezultat ca preşedinte al partidului şi candidat la alegerile prezidenţiale”, a replicat fostul lider PSD.