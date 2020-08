Firea reacţionează după demiterea lui Nicolae Zamfir, directorul "laserului de la Măgurele". "Ne duce cu gândul la o răfuială politică"

Firea a precizat, în direct, la România TV că societatea civilă trebuie să reacţioneze după demiterea profesorului Zamfir.



"Mi se pare abominabil ce s-a întâmplat şi cred că societate civilă trebuie să reacţioneze.



Academician profesorul Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", cunoscut ca laserul de la Măgurele, a fost demis de actualul ministru al Educaţiei, fără niciun fel de argument ştiinţific, logic, profesional. Ne duce cu gândul la o răfuială politică!", a declarat Gabriela Firea.

Edilul Capitalei a vorbit despre motivele pentru care academicianul Zamfir a fost demis de la conducerea "laserului de la Măgurele".



"Spunea într-o declaraţie de presă academicianul Zamfir să s-a solicitat o anumită achiziţie care nu a fost realizată pentru că nu era principală şi iată că s-a găsit cineva care va face astfel de lucruri.

Este vorba despre o personalitate lumii ştiinţitice, un academician care conduce institutul de peste 16 ani. A rezistat tuturor Guvernelor, indiferent de culoarea politică. Nimeni nu a mers cu politizarea atât de departe încât să numească oameni agreaţi din punct de vedere politic", a spus primarul general.

Firea: "Au ajuns corigenţii să-i îndeparteze pe academicieni"

Mai mult, Gabriela Firea a afirmat cum un reputat academician a putut fi "aruncat de la munca de o viaţă de către un ministru al Educaţiei care de câte ori iese public face greşeli gramaticale".

"Un olimpic la Fizică cum este profesorul Zamfir, cu titlu de doctor încă din 1984, un om care a fost primit cu braţele deschisă să lucreze în Germania şi în Statele Unite este pur şi simplu aruncat de la munca de o viaţă de către un ministru al Educaţiei care de câte ori iese public face greşeli gramaticale", a menţionat Gabriela Firea.

De asemenea, Gabriela Firea a criticat decizia demiterii academicianului Zamfir şi printr-un mesaj publicat pe Facebook.

"Tortura politică în aceste vremuri depăşeste orice limită! Cititi vă rog CV-ul impresionant al academicianului Nicolae Victor Zamfir - Directorul institutului de Fizică Nucleară “Horia Hulubei” - Laserul de la Măgurele.

Ei bine, a fost demis! Da, demis! De un ministru al Educaţiei care nu ştie să vorbească şi să scrie corect limba română! Este înfiorător ce se intamplă! Au ajuns corigenţii să-i îndeparteze pe academicieni!



Mai mult de atat, chiar nu se poate!



Ca senator si primar am sprijinit activitatea de la Magurele. De aceea, stiu personal cat de mult s-a implicat Profesorul Zamfir in activitatea de cercetare, in rezultatele obtinute, in formarea unei echipe internationale de cercetatori.



Datorita lui, Romania ocupa un loc meritoriu pe harta mondiala a cercetatii.



Dar, iata ca s-a gasit cineva, din obscurul politicului, sa-l alunge. Realmente, este abominabil!", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.