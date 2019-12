Fiul lui Marcel Toader, lovit parcă de blestem după moartea tatălui său. "Sper să nu mai trec prin aşa ceva"

Marcel Toader s-a stins din viață pe data de 3 august, scrie spynews.ro. Acesta a făcut infarct când se afla la masă, în curtea avocatului său de la Periș, împreună cu mai mulți prieteni. În urma lui a rămas Maximilian, care îi simte enorm lipsa și care nu știe cum să treacă peste acest hop din viața lui.

Citeşte şi Fiul lui Marcel Toader, mărturii tulburătoare. Băiatul vorbeşte cu pozele tatălui său VIDEO

Maximilian a povestit recent pentru Viva că de când tatăl său a murit a avut parte numai de ghinion, a făcut accident cu mașina, iar unul dintre prietenii săi buni s-a stins din viață. Mai mult, fiul lui Toader a mai dezvăluit că cel mai mare regret pe care îl are este că nu a apucat să ducă până la capăt afacerea de construcții a piscinelor de care se apucase împreună cu tatăl său. Însă, speră ca noul an lucrurile să se așeze și pentru el și să nu mai treacă niciodată prin ceea ce a trecut în acest an.

"Îmi doresc ca anul 2020 să nu fie ca anul care a trecut. Am avut o discuție cu anumiți prieteni în iulie, că dom'ne va veni o perioadă foarte proastă. De atunci am lovit mașina, s-au întâmplat anumite lucruri foarte proaste în viața mea, a murit tatăl meu, după aceea la înmormântarea tatălui meu am aflat că a murit și un prieten, după aceea altei prietene îi moare tatăl. Sper să nu mai trec prin așa ceva", a declarat Maximilian Toader.

Relația dintre Maximilian și tatăl său a fost una excepțională. Astfel, primul lucru pe care l-a făcut Max după moartea tatălui său a fost să încerce să ia legătura cu acesta cu ajutorul metodei paharului cu apă. Mai exact, Max a lăsat un pahar cu apă în apartamentul în care locuise tatăl său, iar a doua zi a observat că apa din pahar era consumată aproape un sfert. După credințele bătrânești acest lucru înseamnă că spiritul decedatului a trecut pe acolo.