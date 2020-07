Fizician roman nominalizat la premiul Nobel 2020

Ploieşteanul român Basarab Nicolescu, filosof fizician și filosof franco-român stabilit in Franța, a fost nominalizat anul acesta la premiul Nobel pentru pace. Deţinător al mai multor premii şi distincţii în domeniu, cu numeroase lucrări publicate, este, de asemenea, si membru onorific al Acadamiei Romane din 2001.

Basarab Nicolescu a fost „senior visiting scientist” la Lawrence Berkeley Laboratory (1976-1977) și la Universitatea din Londra (1979) și profesor invitat la Universitatea din Girona (Spania) (2000–2001), a publicat peste 130 de lucrări științifice de specialitate și numeroase cărți și sute de lucrări privind transdisciplinaritatea, toate citate în întreaga lume.

Nominalizarea sa pentru premiul Nobel a fost facuta de către 8 universităţi şi personalităţi din diferite ţări, conform anunţului de pe pagina sa personală de Facebook. Deţine, printre altele, si distincţia Doctor Honoris Causa la Universitatea din Craiova si Al. I. Cuza din Iasi, iar în prezent este profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

In 2014 au fost acordate primele premii "Basarab Nicolescu Transdisciplinary Science & Engineering Award" ale ATLAS (The Academy of Transdisciplinary Learning and Advanced Studies) din Texas, USA.