Flore Salalidis a fost filmată goală de un echipaj de poliţişti. Ce au păţit oamenii legii

După o anchetă care a durat aproape doi ani, procurorii i-au declarat nevinovaţi pe poliţiştii care au filmat-o pe Flore Salalidis, goală, în pragul uşii sale, aşa că, recent, scandalul de proporţii, s-a mutat la tribunal, scrie spynews.ro. Nemulţumită de decizia Parchetului, „Blonda lui Iri" a deschis un proces, solicitând redeschiderea dosarului penal, în speranţa că agenţii vor fi condamnaţi pentru abuz în serviciu.

Scandalul de proporţii a izbucnit în urmă cu doi ani, după ce Flore Salalidis a fost reclamată la poliţie de o vecină, iar la uşa vedetei s-a deplasat un echipaj, pentru a verifica informaţiile. "Erau trei poliţişti, erau îmbrăcaţi în hainele lor, erau trei. Se vede cum se tot mută dintr-o parte în alta. Am înţeles că domnii de la poliţie spun că au fost doi poliţişti. Cine e a treia persoană? Eu vă spun clar că au fost trei poliţişti. Nu mai era nimeni pe hol. La mine la uşă bate numai poliţia. Este un conflict, are ceva personal cu mine această doamnă. Eu sunt foarte mult plecată. Din trei ani în care am locuit acolo, un an şi jumătate am fost plecată din ţară.

La un moment dat a început să aibă ceva personal cu mine. Am avut o dispută. De atunci a început să trimită poliţia la uşa mea. Asta este singura amendă pe care am primit-o. Spune că nu am voie să merg pe tocuri, că o deranjez, că ar trebui să mă descalţ la uşă. (...) Au venit domnii, eu am ieşit afară fără să îmi dau seama, venisem de la club. Au sunat la uşă şi, din instinct, am deschis. A fost premeditat. Se vede că am fost şi provocată. Cei doi poliţişti ştiau că se filmează", a declarat Flore Salalidis, la scurt timp după ce imaginile cu ea goală au ajuns pe mai multe site-uri.

În 2018, Poliţia Capitalei anunţa că a fost deschisă o anchetă, pentru a se elucida cum a apărut filmul deocheat în spaţiul public. "Deja a fost declanşată o anchetă. Da, au fost trei poliţişti. Colegul care a filmat, a filmat pentru că se afla într-o zonă de acces public şi a făcut-o ca pe o măsură de prevedere. Problema este cum a fost diseminată în spaţiul public. A fost deja deschisă o anchetă prin care se verifică modul în care aceste imagini au ajuns spre mass-media. Noi avem obligaţia şi datoria morală de a spune adevărul. Nu vorbim de ce riscă poliţiştii în acest moment. La finalul anchetei vom putea vorbi despre ce măsuri se iau", preciza, la momentul respectiv, Poliţia Capitalei.