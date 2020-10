Florentin Pandele s-a ascuns de Firea ca să-l critice pe CTP. "Nu trebuie să apară individul ăsta. Uitaţi-vă ce figură are!"

"M-am închis într-o cameră. Am luat cheia. M-am obişnuit ca să nu vină peste mine soţia pentru că mi-a atras atenţia ca nu cumva să fiu foarte explicit vizazi de CT Popescu. Nu am să-i spun nici domn. Nici nu ştiu cum am să-i spun", a precizat Florentin Pandele, în emisiunea "Punctul Culminant" de la România TV.

Edilul din Voluntari a răbufnit după ce Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe Patriarhul Daniel ca fiind un "şarlatan".



"Cine îi dă dreptul acestui personaj să vorbescă în sentinţe? Să împartă lumea în buni şi răi? Cine îi dă lui dreptul să jignească? Nimeni, absolut nimeni nu-i răspunde mai hotărât!



Ar fi bine să-l scoateţi de pe ecran. Îmi e frică că mai sunt copii la ora asta pe care îi sperie. Uitaţi-vă ce figură are!



Cum îşi permite acest individ să-i jignească pe cetăţenii? Nu trebuie să apară individul ăsta. Nu mă mai uit la televizor.

Domnule, să nu-i mai văd figura! Chiar nimeni nu ia atitudine? Nu mai sunt bărbaţi în România?", a spus Florentin Pandele.

La rândul său, Serghei Niculescu-Mizil, fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil, a comentat, joi, la România TV, gestul editorialistului Cristian Tudor Popescu care l-a atacat pe Patriarhul Daniel.