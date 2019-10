Florentina a murit la 25 de ani. Mesaj cutremurător pe Youtube după ce a aflat că are cancer VIDEO

Florentina Prisăcaru a murit la 25 de ani. "Considerând papucii în care merg acum, printre multe prostii și baliverne, zic că aș avea și lucruri importante de spus. Chestiuni ce pot fi de ajutor pacienților oncologici care, neapărat, vreau să înțeleagă că a avea cancer nu înseamnă întotdeauna să mori. Și doi, zona în care locuiesc este prea ofertantă pentru a fi așa, pur și simplu ignorată. Trecută cu vederea”, le transmitea Florentina Prisăcaru celor care îi urmăreau activitatea pe cunoscuta platformă video.

Cine este Florentina Prisăcaru, tânăra răpusă de cancer la doar 25 de ani

„Cine sunt eu ? Florentina, 25 de ani. Până acum am făcut oleac’ de școală, m-am bucurat de viață și am trecut și prin tot soiul de crize existențiale caracterizate de anxietate, atacuri de panică și depresie.

Copii nu am și nici căsătorită nu-s. Altfel, dintotdeauna mi-a plăcut foarte mult să citesc și să scriu. Și să învăț să cânt la pian aș fi apreciat. Nu am avut bani pentru treaba asta. Ce pot să zic mai mult? Va urma! În rest, am crescut într-un sat numit Udești și astăzi apreciez locul de zici că-i raiul pe peticul ăl’ de pământ! Cam asta ar fi, deocamdată! Hope you’ll gonna find my content usefull”, povestea tânăra în clipurile postate pe Youtube.