Florin Andone, gestul scandalos cu care l-a scos din minţi pe Fatih Terim. Românul, desfiinţat de antrenorul lui Galatasaray

Florin Andone a plecat in Spania in week-end, pentru a asista la un meci al fostei sale echipe Cordoba, ajunsa acum în Segunda Division B, liga a treia din Spania. Potrivit presei locale, Florin Andone a mers pe marginea terenului cu cateva minute inainte de startul meciului celor de la Cordoba cu Atletico Sanluqueno, i-a salutat pe jucatori si pe membrii staff-ului, in timp ce fanii spanioli ii scandau numele.

Florin Andone, GOLAZO şi apoi gol din penalty scos tot de el pentru GALATASARAY. Comentatorul a înnebunit! VIDEO

Gestul atacantului roman l-a enervat pe Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray. "Imparatul" ar fi preferat ca Florin Andone sa ramana in Turcia si sa continue programul intens de recuperare.

Acum, ramane de vazut daca atacantul roman va mai juca pentru Galatasaray sau va reveni la Brighton dupa recuperare. El este imprumutat in Turcia pentru un sezon, dar Brighton are o clauza conform careia il poate readuce inca din iarna. La Galatasaray, Florin Andone avea un salariu de 2,5 milioane de euro pe an, la fel ca la Brighton, cu care are contract pana in vara anului 2023.