Florin Busuioc, la doi ani după ce a suferit un stop cardio-respirator: "Mi s-a şters complet din minte ziua respectivă"

"Știi cum e omul. Într-adevăr, probabil, avem chestia asta cu: „nu mi se întâmplă mie, „las-o că trece!, „nu are ce să mi se întâmple, dar uite că se întâmplă. Așa e povestea, n-ai ce să-i faci. Mie mi s-a șters complet din minte ziua respectivă, de dimineță până seara. Era soția mea acolo când m-am trezit și mi-a explicat (n.red. Florin Busuioc a suferit un infarct).

Pentru un fumător să renunțe la viciu este… minunat! Eu personal n-am avut niciun fel de apăsare, n-am avut niciun fel de problemă, m-am lăsat imediat de fumat. S-o lași mai moale cu restul, hai să zicem că nu e chiar plăcut, dar e necesar. Oricum, era multă agitație, era complicată viața respectivă și normal că a trebuit s-o las mai moale și… am lăsat-o.

Îmi lipsește programul de dimineață, ca să fiu sincer. Eram foarte legat, foarte strâns de acel program. Acum, în pandemie, vin la muncă și dimineața: două săptămâni pe lună", a declarat Florin Busuioc pentru Viva.ro.

O clarvăzătoare i-a prezis că va avea o mare cumpănă în 2018

Actorul Florin Busuioc a dezvăluit într-un interviu pentru jurnalistul George Buhnici că, în anul 1997, o fată de la Buftea i-a spus că va trece printr-o cumpănă uriașă la vârsta de 56 de ani.

Prezentatorul buletinului meteo de la PRO TV a spus că a ținut mereu minte acea clarviziune pe care a avut-o respectiva tânără.

„În 1997 o fată de la Buftea mi-a ghicit în palmă. Mi-a spus că o să am o cumpănă majoră la 56 de ani. Și eu am ținut minte și m-am ferit să trec prin vârsta de 56 de ani și am avut grijă cumva să nu mi se întâmple ceva. Mi-am revenit, în ciuda ziarelor care scriu că am murit, că am fost dat afară de la PRO TV. Ca să știe lumea, am avut un infarct la un spectacol de la Craiova, am căzut, pur și simplu, am făcut infarct", a spus Florin Busuioc.