Florin Busuioc, noi dezvăluiri despre ziua când a făcut infarct. A trecut un an: "Ziua aceea mi s-a şters din memorie""

Prezentatorul meteo a luat o decizie importantă pentru sănătatea lui: s-a lăsat de fumat.

„Episodul a trecut. Eu nici nu-mi mai amintesc ce s-a întâmplat atunci. Ziua aceea mi s-a șters din memorie. Nu știu dacă am învățat ceva. M-am lăsat de fumat și a fost o decizie foarte bună, benefică pentru sănătate.

Înainte de pandemie, obișnuiam să mai fac plimbări, dar nu pot spune că m-am apucat să-mi schimb viața complet. Am fost la medic, totul este în regulă, nu am probleme. Lucrurile merg bine. Merg în continuare în deplasare, dar am lăsat-o mai ușor.

Nici nu mai țineam minte. Uitasem complet. După șase luni nici nu mai știam de discuție. Însă, după ce am avut infarctul și eram la spital, mi-am adus aminte ce mi-a spus acea fată”, a declarat Florin Busuioc pentru Libertatea.

O clarvăzătoare i-a prezis lui Busu încă din 1997 că va avea o mare cumpănă în 2018

Actorul Florin Busuioc a dezvăluit într-un interviu pentru jurnalistul George Buhnici că, în anul 1997, o fată de la Buftea i-a spus că va trece printr-o cumpănă uriașă la vârsta de 56 de ani.

Prezentatorul buletinului meteo de la PRO TV a spus că a ținut mereu minte acea clarviziune pe care a avut-o respectiva tânără.

„În 1997 o fată de la Buftea mi-a ghicit în palmă. Mi-a spus că o să am o cumpănă majoră la 56 de ani. Și eu am ținut minte și m-am ferit să trec prin vârsta de 56 de ani și am avut grijă cumva să nu mi se întâmple ceva.

Mi-am revenit, în ciuda ziarelor care scriu că am murit, că am fost dat afară de la PRO TV. Ca să știe lumea, am avut un infarct la un spectacol de la Craiova, am căzut, pur și simplu, am făcut infarct", a spus Florin Busuioc.