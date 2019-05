Florin Călinescu, implicat într-un scandal electoral. Imaginea sa, pe mesajul unui partid: Vă atrag atenţia cu această imagine

Florin Călinescu a atras atenția că pe retelele de socializare ar fi apărut o fotografie a sa însoțită cu îndeamnul ca pe data de 26 mai – ziua alegerilor europarlamentare – românii să se ducă să voteze cu USR. Lucru absolut fals, a explicat vedeta de la Pro TV pe Facebook.

„Vă mulțumesc pentru urări! Cadoul îl vreau pe 26 mai. Votați USR. Să mergem toți să scăpăm de hoți" este îndemnul fals care îi este atribuit lui Călinescu.

Celebrul actor a reacționat imediat și a anunțat pe pagina sa de socializare că informația este tptal falsă.

„Va atrag atentia cu aceasta imagine. In fotografie sunt eu. INSA VORBELE NU IMI APARTIN.

Daca va voi indemna sa votati pe cineva o voi face DOAR LIVE!", a spus Călinescu.

După comentariul distribuit de vedeta de la Pro TV au început să curgă și comentariile. În timp ce unii au început să spună pe ce partid vor pune ștampila, alții au îndemnat să ia o atitudine mai categorică. „Maestre. Anuntati persoana Banciu Petre care v-a folosit imaginea si v-a atribuit textul sa stearga aceasta poza trucata. Anuntati USR sa retraga poza si textul. Merge spre penal folosirea neautorizata a imaginii cuiva in scop electoral in scop de atragere de foloase sau in scop de inducere in eroare", a spus un internaut.

Un altul a comentat că „Florin Călinescu, pagina dvs este populata de oameni cu glagorie care sigur filtrează informațiile văzute și citite! Cât despre poza, sa le fie rusine atât celor care au conceput-o cât și celor care au distribuit-o! Căci, dacă ar fi urmărit postările dvs și luările de atitudine, ar fi văzut ca niciodată nu v-ați exprimat in acest fel".