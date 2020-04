Florin Călinescu s-a retras la moşia din Băbana, Argeş, în plină pandemie de coronavirus: "Am 83 de găini, 5 porci şi 42 de bibilici"

"În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele.

Cu trecerea vremii, mă gândesc la multe lucruri din copilărie. De exemplu, de ce nu mai e zăpadă şi loc de săniuş. Noi ne dădeam cu sania aproape de casă şi aveam grijă doar să nu treacă vreo maşină. Şi nici nu prea treceau maşini pe atunci.

Acum, pentru a merge la zăpadă, eşti nevoit să pleci la munte sau undeva departe de casă. Nu mai există poveşti la bradul de Crăciun. Poate din cauza schimbărilor climatice. Mai vedeţi copii care se joacă, de dimineaţă până seară, până la leşin, «Lapte gros» sau «Leapşa»?! Acum bucuria e un laptop, o tabletă”, a spus Florin Călinescu pentru Click.ro.

Florin Călinescu, dezvăluiri din culisele "Românii au talent"

Florin Călinescu, alături de Mihai Petre, Andra şi Andi Moisescu, formează juriul show-ului "Românii au talent", una dintre cele mai apreciate şi urmărite emisiuni din România. Actorul a făcut dezvăluiri din culise şi a vorbit deschis despre colegii săi.

Legat de Mihai Petre, Florin Călinescu a ţinut să precizeze că toate contrele din ei sunt la nivel de glume, la fel şi cu ceilalţi membri. "Eu nu aș putea avea contre cu Mihai Petre. La greutatea mea, el nu s-ar mai ridica, nu poți avea contre ca în box. Sunt lucruri inerente, și cu Andi, și cu Andra, dar e ca în fotbal – mai strigă unul la altul: „De ce nu mi-ai dat o pasă?. E o chestiune iscată din adrenalină, dar nu sunt lucruri iscate din profunzime", a declarat Florin Călinescu pentru Viva.ro.

Vizavi de Andra, singura femeie din juriu, actorul a mărturisit că nu încearcă să o menajezeze prea mult, deoarece femeile deja au obţinut egalitatea cu bărbaţii. "Nu cred că mai e cazul, femeile au obținut egalitatea, sexismul nu mai e la locul lui. Este o persoană între trei bărbați, iar chestiunea asta nu se mai aplică. În afară de a o lăsa să treacă înainte sau de a-i deschide o ușă, nu cred că mai este cazul", a mai dezvăluit Florin Călinescu pentru aceeaşi sursă.