Florin Cîţu anunţă concedieri în rândul bugetarilor

Florin Cîțu a afirmat că trecerea de la 24 la 16 ministere dă un semnal că este necesar un aparat de stat mai suplu, sugerând că Guvernul Orban pregătește concedieri în sectorul public.

"Nu poți rămâne cu același aparat. Am spus înainte de a intra la guvernare că vom avea un guvern suplu cu 16 ministere, am făcut asta. Am spus că sectorul privat nu va mai duce povara ineficienței unor măsuri de stânga, am făcut asta. Acum trebuie să mergem mai departe și avem soluții, pentru că dacă nu vom lua măsuri, vom fi penalizați și de investitori, și de Comisia Europeană și de toți partenerii noștri", a spus ministrul de Finanțe, la Realitatea Plus.

Florin Cîţu: O să fie pentru prima oară, în ultimii trei ani, când un ministru al Finanţelor le spune adevărul românilor

Cabinetul Ludovic Orban este în proces de evaluare a programelor economice ale Guvernului anterior, iar programele care nu sunt benefice vor fi eliminate, deoarece deficitul pentru anul viitor trebuie redus, a mai spus ministrul Finanțelor, Florin Cîțu.

Florin Citu a precizat că printre măsurile aflate în analiză se numără eliminarea cumulării pensiei cu salariul de la stat. Toate reducerile de cheltuieli analizate vor duce deficitul la 3,5% din PIB în anul 2020, a adăugat liberalul.

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat de asemenea, sâmbătă, la Digi24, că vor avea loc reduceri de personal la ministere şi instituţii publice. Ea a precizat că este vorba cu precădere de rude și de clienți politici, care au fost angajați fără a avea experiență în domeniu. Se va face o evaluare la fiecare minister în parte și cei care nu au competențe pentru postul respectiv vor fi concediați. De pildă, la Ministerul Dezvoltării 30% dintre șefi vor pleca, a spus Raluca Turcan.

Raluca Turcan anunţă reduceri de personal la ministere şi instituţii publice

"Suntem în etapa în care pregătim Hotărârile de Guvern pentru reorganizarea instituțiilor din subordinea ministerelor, unde vrem să introducem o structură suplă. Asta înseamnă că se evalueaza activitatea, se vede unde se stă degeaba. Dacă sunt oameni buni care stăteau degeaba, pentru că nu voia nimeni să îi folosească, vor fi mutați în altă parte, iar cei care sunt clienți politici, nepoți, iubite sau alte legături cu demnitarii, atunci trebuie să își vadă de drum. Românul are un simț al dreptății. Sunt oameni foarte buni de mult timp în ministere care nu au reușit să avanseze în carieră pentru că intra mereu cineva peste, nepoată, clientă sau iubită. Aceasta evaluare se face în interiorul ministerului. Acolo unde nu e o imagine clară, apelăm la mijloace externe”, a declarat Raluca Turcan