Florin Cîţu, despre plata pensiilor şi salariilor în timpul pandemiei de coronavirus: Nu vor exista întârzieri

"România are un deficit, acest deficit trebuie finanţat. Şi ca să-l finanţăm avem două variante: ori introducem taxe pe termen scurt ori trebuie să ne împrumutăm. Am ales varianta împrumutului, este o varianta mai bună din orice punct de vedere. În acelaşi timp am lucrat la îmbunătăţirea modului în care lucrează ANAF, pentru că pe termen lung şi sustenabil, cea mai bună soluţie este de creştere a veniturilor la buget printr-o proiectare mai bună. Ne-am împrumut la începutul anului şi acest lucru ne-a salvat, pentru că imediat când au apărut primele semne ale crizei, toate pieţele financiare din lume s-au blocat, inclusiv cele din România şi dacă nu aveam acei bani am fi avut probleme în acel moment, dar ne-am împrumutat, am fost precauţi şi am trecut, nimeni nu a simţit în economie că era o situaţie dificilă pe piaţa financiară. Banca Centrală a intervenit spre sfârşitul lui martie şi lucrurile s-au restabilit, dar lucrurile sunt dificile în piaţa financiară. Trebuie să ştiţi pe ce se duc banii. În 2020 am împrumutat mai ieftin decât s-a împrumutat vreun PSD în 2019 în luna aprilie cu un punct procentual mai ieftin", a declarat marţi ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă online.

În aprilie, cei mai mulţi bani s-au dus pe cheltuielile de personal, în valoare de 8,8 miliarde lei, mai mici cu 53 milioane lei faţă de luna martie.

"Asta înseamnă că s-au făcut economii, în special prin telemuncă, deşi au fost introduse şi stimulente şi au fost plătiţi mai mulţi bani pentru anumite sectoare, şi pentru doctori, am reuşit să economisim bani prin acest sistem", afirmă ministrul.

Pentru asistenţă socială, care include şi pensiile, s-au cheltuit 11 miliarde de lei, din care o mare parte din bani, 70%, reprezintă doar pensiile. "Acestea au fost plătite la timp, chiar în avans în aprilie pentru anumite persoane. Nimeni nu a resimţit vreo problemă pe pieţele financiare", a spus Cîţu.

În aprilie au apărut în plus plăţile acordate pentru suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă, şomajul tehnic. Plăţile pentru şomaj tehnic s-au ridicat la 312 milioane lei, plata pentru şomaj normal a fost de 71 milioane lei, în creştere cu 4 milioane lei faţă de luna martie.

Au fost plătite 96 milioane lei ca indemnizaţie pentru alţi profesionişti, şomajul tehnic pentru cei care aveau cabinete medicale, stomatologice şi alte activităţi.

"În plus, s-au plătit concedii medicale în valoare de 366 milioane lei. Media până atunci era în jur de 100 milioane lei. În cele două luni, martie şi aprilie, au fost plătite concedii medicale de aproape 900 milioane lei", a afirmat ministrul de Finanţe.

La bunuri şi servicii s-au plătit în plus 1 miliard de lei, atât în martie, cât şi în aprilie pentru medicamente, echipamente pentru spitale şi a fost rambursat TVA, în martie şi aprilie, de peste 6 miliarde lei.

"Aceşti bani s-au dus în economie. Cam aşa arată cheltuielile pe o lună. Aici se duc banii. De asta ne împrumutăm, banii se duc pentru aceste cheltuieli în special. Aceste cheltuieli sunt lucruri pe care deja le aveam în buget, în plus au fost şomajul tehnic şi cheltuielile cu sănătatea, bunuri şi servicii medicale, medicamentele", spune Cîţu.

Cheltuielile care au crescut au fost cele pentru medicamente, pentru plata de concedii medicale şi rambursarea TVA.

"În continuare mă voi asigura că nu vor exista întârzieri la plata salariilor, pensiilor, ajutoarelor sociale, tot ce este nevoie. Şi, bineînţeles, mă voi asigura că vom lua cel mai bun preţ din piaţă, că vom economisi bani faţă de vremea anterioare, chiar dacă şi România şi economia globală este astăzi în criză", a mai spus ministrul de Finanţe.