Florin Cîţu spune că mai mult îi este frică de deficitul bugetar decât i-a fost de COVID 19

„Nu prea am avut timp să mă gândesc la asta (n.r. frica de COVID), singura îngrijorare a mea era ce se întâmplă în situaţia aceasta cu finanţele publice.

Eu am respectat toate condiţiile, dar mai mult frica nu a fost pentru mine, pentru că am fost atât de concentrat din februarie de când am văzut că se întâmplă ceva, şi mă gândeam la cum o să ieşim. Când ai atât de multe probleme, la tine te gândeşti ultimul.

Să ştiţi că mie îmi era mai frica în februarie şi în martie pentru deficit, stabilitate, capacitatea de finanţare. Da, îmi era mai frică decât de Covid", a precizat duminică Florin Cîţu, întrebat dacă îi era mai frică de deficit decât de Covid-19.

Citeşte şi: Florin Cîţu amână dublarea alocaţiilor: "De unde să luăm banii, să vă taxăm mai mult, tăiem de la investiții, ne împrumutăm mai mult?"