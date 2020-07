Florin Cîţu: "Vom trece Carpaţii cu guvernul liberal! Am eliminat scenariile negative"

"Guvernul liberal va fi primul din istorie care va trece Carpatii cu autostrada. Vom trece Carpații cu guvernul liberal", a spus, marţi, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-o intervenție la o videoconferință pe teme bancare ținută de ZF.ro.

Ministrul Finanțelor a făcut această afirmaţie după ce a anunțat mai multe evoluții din economie pe care la consideră pozitive, potrivit economica.net.

"Vin cu o veste bună. Ultimele cifre INS arată că în mai avem un început al revenirii producției industriale. E mai rapid decât mă așteptam. E o lună în care jumătate a fost stare de urgență, jumătate stare de alertă. Și totuși a fost un plus de 27% la cifra de afaceri din industrie față de aprilie. Indicele de producție industrială a crescut cu 15%", a spus Cîțu.

"Cand am închis economia în martie știam că va fi un an cu contracție economică. Acum nu mai merge nimeni pe estimarea de -8%. Comisia Europeană merge pe -6%, dar, și-a pastrat această estimare pentru România și a înrăutățit estimările pentru toate țările din UE. Oficial, estimarea noastră acum este de -1,9%. Am eliminat scenariile negative. Secretul se vede in cifre: 16,1 miliarde lei investiții, în plină criză economică globală. Pentru că am învățat din criza din 2009. Trebuie să ai cheltuieli productive", a mai spus el.

"Cheltuielile pentru susținerea consumului, peste patru miliarde de lei pentru plata șomajului tehnic și măsura de amânare la plată a ratelor, vor atenua căderea în 2020 și pune bazele creșterii din 2021. Nu există niciun dubiu, economia își va reveni rapid din 2021. Ne revenim încă din trimestrul al treilea, anul acesta. E un moment foarte bun pentru Romania. Este un moment perfect pentru România să facă salturi. În digitalizare și competitivitate", a adăugat Cîţu.

Ministrul a subliniat că la rectificarea bugetară va acorda sume suplimentare pentru investiții la Transporturi și Economie. "Guvernul liberal va fi primul din istorie care va trece Carpații cu autostrada. Vom trece Carpații cu guvernul liberal!", a exclamat Florin Cîțu.