Florin Iordache anunţă ce va face PSD după refuzul lui Klaus Iohannis. Codrin Ştefănescu: "Se crede vătaf pe moşie"

Prima reacţie din PSD după refuzul lui Iohannis vine de la PSD. "Inteleg ca s-a modificat cumva Constitutia si exista un drept de veto al presedintelui. In primul rand trebuia sa ia act de demisii si in al doilea rand trebuia sa hotarasca pe conditii de legalitate. Cred ca decizia partidului o vom hotari impreuna si cu colegii de coalitie. Cred ca cea mai rapida solutie in acest moment este solutia restructurarii. In acest fel vom demonstra presedintelui ca avem o majoritate consolidata. Pentru restructurare ne trebuie 233 de voturi. Coalitia are peste 240 de voturi. Presedintele nu va putea decat sa ia act", a declarat Iordache.

Klaus Iohannis: Nu sunt de acord cu această remaniere. I-am cerut doamnei prim ministru alte propuneri

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, în urma deciziei președintelui Klaus Iohannis de a nu accepta remanierea celor trei ministere, propusă de PSD, că șeful statului "se crede vătaf peste moșie" și că PSD va avea o replică "în cel mai scurt timp".

"Ceea ce face Klaus Iohannis în acest timp este halucinant. Se crede vătaf peste moșie, că poate decide de unul singur sau cu camarila sa toate ideile care îi trec prin cap. Propunerile au fost sprijinite de majoritatea parlamentară, aleasă democratic. Aceste propuneri sunt legale, constituționale, democratice. Ce face n-are legătură cu democrația, cu realitatea. PSD va avea o replică în cel mai scurt timp", a afirmat Codrin Ștefănescu.