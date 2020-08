Florin Piersic, izolat la domiciliu. Actorul a fost vizitat de fiul său pentru că nu vrea să iasă din casă

Chiar și reprezentațiile pe care le avea împreună cu Medeea Marinescu, alături de care joacă piesa “Străini în noapte”, s-au anulat.

„Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, a spus Medeea Marinescu, potrivit click.ro.

Chiar dacă lipsește din viața publică, Florin Piersic a fost vizitat de fiul său, Florin Piersic Jr. Cei doi s-au fotografiat într-o postură memorabilă: “Sometimes vine muntele la Mahomed”.

Sometimes vine muntele la Mahomed Publicată de Florin Piersic jr. pe Duminică, 9 august 2020

Ce pensie are Florin Piersic la 84 de ani, după o viaţă dedicată teatrului şi filmului

Indubitabil, Florin Piersic este unul dintre cei mai mari actori ai țării noastre. Cu toate acestea, pensia primită de el ar putea fi considerată de mulți nesatisfăcătoare, după o întreagă viață de scenă.

Florin Piersic se alătură colegilor de breaslă în privința pensiei primite. Nimeni nu poate contesta calitatea sa de mare actor și, cu toate acestea, el nu este recompensat pe măsură.

Potrivit ultimelor informații, marele Florin Piersic ar avea o pensie de doar 2.000 de lei. Chiar dacă este peste media la nivel național, vorbim totuși de unul dintre cei mai mari actori ai României.

Actorul nu se plânge, situația sa materială fiind mai mult decât satisfăcătoare. El este proprietarul a trei locuințe, printre care o casă de vacanță în Cluj.

În luna ianuarie, iubitul actor a împlinit respectabila 84 de ani. Deși de-a lungul timpului au existat numeroase zvonuri potrivit cărora acesta s-ar confrunta cu diverse probleme de sănătate, actorul a negat mereu, susținând că încă este în putere.