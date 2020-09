Florin Roman, despre creşterea pensiilor cu 40%: "Intrăm într-un joc inflaţionist periculos şi ce iei pe mere, dai pe pere"

Roman susţine că PSD ar fi putut să crească punctul de pensie cât timp s-a aflat la guvernare, în loc să stabilească un termen de un an, iar în condiţiile economice actuale este pur şi simplu imposibil.

"PSD incearca sa dea foc finantelor Romaniei. PSD a incercat sa dea foc Romaniei in criza sanitara, a incercat sa genereze o criza politica si acum incearca sa genereze o criza economica. Ei nu au majorat pensiile cu 40% cand economia era in crestere si nu era criza economica. Guvernul a majorat pensiile cu 14% si e tot ce ne putem permite la ora actuala, altfel intram intr-un joc inflationist de 7% extrem de periculos si ce iei pe mere dai pe pere. Ce conteaza in aceasta discutie este responsabilitatea. Daca PSD doreau sa faca aceasta majorare a pensiilor de 40% trebuia sa o faca cand in Romania nu era pandemie, cand nu era recesiune si cand era crestere economica", a declarat Florin Roman.

