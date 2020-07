Florin Salam, bătaie în toiul nopţii cu un alt manelist. "I-am dat încontinuu cu picioarele în cap" VIDEO

Florin Salam a spus că a ajuns la 1 noaptea la studioul de înregistrări al unui prieten pentru a cânta o melodie.

"Taxiul a plecat, noaptea la 1-2 noaptea cât era nu aveam telefon, când am ajuns era întuneric în curte acolo.

Și era un coteț mare de câini, zic doamne cum oi intra în curte, mă mănâncă câinele? Acuma eu nu știam dacă înăuntru e câine sau nu e câine, dar dacă vezi cotețul normal că te sperii", a spus Salam.

La un moment dat, manelistul spune că a avut parte de o sperietură soră cu moartea.

"Băi frate cine trecea, o umbră așa se vedea. Eu că mi-a rămas în creier cotețul și câinele de frică, am crezut că e câine și cum e înalt ca Mihăiță Ciocoi, am zis că e câinele ăla.

Şi când a trecut pe la picioarele mele, când i-am dat un picior în cap. Marș io! Ăla vorbea la telefon și are și ăla o voce groasă. Alo alo! Dar eu marș mai rău!

Acuma, băi Florine, eu dădeam cu picioarele încontinuu. Bă Florine nu mai da! Dar eu când am auzit. Vorbești! Am zis. Ce câine e ăsta mă care vorbește. Săracul, câte picioare și-a luat de la mine băi!", a povestit Florin Salam.

Un apropiat al manelistului a spus că Salam nu a văzut nimic din cauza întunericului.

"Era o viță de vie pe acolo, nu se vedea nimic era întuneric și el a auzit frunzele alea și a dat cu piciorul un picior- două, ăla și cu voce, că Edy Talent e ceva micuț așa... Dar de ce dai Florine? Mai tare s-a speriat", a spus acesta.