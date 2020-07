Scandal MONSTRU între Florin Salam şi Florin Peşte. De la ce a pornit războiul dintre cei doi manelişti

Florin Salam și Florin Pește, unchiul regretatei Denisa Răducu, au ajuns la cuțite după ce au bătut palma pentru cea mai tare piesă. Se pare că vinovat de ruptura afacerii și a prieteniei este Florin Pește, care nu ar fi respectat o parte din înțelegere. Din această cauză, Florin Salam l-a umilit în public pe cel care trebuia să îi devină partener.

"Daca tot am spus ca ma apuc iar de muzică, am zis sa încep cu No.1. În curând piese noi, voce Florin Salam, orchestrație Florin Peste. O să colaborăm de acum înainte, practic am semnat un contract. Va fi ceva de neimaginat, el a venit cu niște idei, eu cu altele, va revoluționa lumea manelelor. Era cazul să începem o asemenea colaborare", a anunțat în urmă cu o lună de zile Florin Pește.

Ulterior, după ce ar fi încâlcat o parte din înțelegerea făcută cu Florin Salam, planul s-a schimbat, iar "Regele manelelor" i-a dat o replică umilitoare, în public, într-o postare live pe rețelele de socializare.

"Florin Pește, ai uitat să vii cum trebuie (cu bani). M-ai pus și pe drumuri aiurea! Nu vrei hituri, Florin Pescălău. Auzi melodia asta cu porumbul, Florin Pește?", a spus Florin Salam într-un live, în care pe fundal se auzea o melodia obscenă, cântată de Romeo Fantastik.