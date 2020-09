Florin Vasilică, fiul celebrului Liviu Vasilică, operat de urgenţă. De ce afecţiune suferă artistul

Mai exact, acesta se confruntă de ceva vreme cu două hernii de disc. Din cauza durerilor groaznice pe care a trebuit să le suporte și a tratamentelor care păreau că nu își mai fac efectul, interpretul a ajuns, de urgență, la spital, pentru a fi operat.

Fiul regretatului interpret de muzică populară Liviu Vasilică a declarat, pentru Antena Stars, că a fost vorba despre o intervenție minim-invazivă și a fost externat imediat după aceasta. Acesta a adăugat că deja începe să se vadă efectele pozitive ale intervenţiei chirurgicale.

Artistul nu are nicio interdicție majoră, astfel încât va putea susţine în continuare spectacolele și concertele programate.

„Este vorba de disceptomie cu discogel. Acum sunt foarte bine, după operație la o oră și ceva am fost externat. Efectele se vor vedea în aproximativ 4 săptămâni, dar deja de ieri până astăzi mă simt mai bine [...] Am fost nevoit să fac testul de COVID-19. Sufăr de două hernii de disc cervicale, pe care am reușit să le țin în frâu până acum. Și le-am dus vreo doi ani de zile, dar au reapărut durerile și a trebuit să apelez la o operație minim-invazivă. Sunt foarte bine. După operație am fost externat, la o oră și jumătate. Efectele acestei operații se va vedea în patru săptămâni. De ieri până astăzi, deja mă simt mult mai bine. M-am confruntat ceva timp cu ele. Am fost pus în situația de a decide ce tip de intervenție voi urma. Recuperarea este foarte simplă. Am doar niște interdicții minore. Nu am voie să fac mișcări bruște”, a spus Florin Vasilică pentru Star Matinal.