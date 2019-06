Formaţia Manowar, cap de afiş în prima zi la Hellfest, şi-a anulat concertul

"Deşi erau prezenţi la faţa locului" joi, înaintea concertului, "echipele şi membrii formaţiei Manowar au decis să părăsească" locul, au explicat organizatorii celebrului festival într-un comunicat publicat pe Twitter, potrivit news.ro.

Acest concert a fost anulat "din motive independente de voinţa noastră", au scris organizatorii, precizând că le pare rău pentru fanii Hellfest, un eveniment care adună în fiecare an 60.000 de "metalişti" aşteptaţi în fiecare zi.

Suedezii de la Sabaton i-au înlocuit pe americani pe Scena Mare.

De cealaltă parte, Manowar a transmis: "Organizatorii au împiedicat eforturile noastre de a pune în scenă show-ul pe care l-am promis", potrivit unui text online. "În ciuda a ceea ce veţi citi sau auzi, circumstanţele care au împiedicat concertul nostru au fost responsabilitatea lor", au adăugat americanii.

Pe reţelele de socailizare, această anulare a fost dezamăgitoare pentru fani, unii asigurând că veniseră de departe pentru a vedea concertul Manowar, care făcea parte din turneul de adio al americanilor şi care trebuia să fie ultima lor apariţie în Franţa.

Trupa, înfiinţată în 1980, la New York, este formată din Eric Adams (voce), Donnie Hamzik (tobe), Karl Logan (chitară, clape) şi Joey DeMaio (bas). Grupul a lansat 11 albume de studio, dar şi albume live, precum şi numeroase single-uri, EP-uri, compilaţii şi DVD-uri. A obţinut discuri de aur şi platină şi a întreprins peste 35 de turnee. Cel mai recent album, "Kings Of Metal MMXIV 2", a fost lansat în 2014, şi completează o discografie care cuprinde titluri precum "Kings of Metal" (1988), "Warriors of the World" (2002) şi "Gods of War" (2012).