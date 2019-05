OBAMAGATE. Fost analist, inculpat pentru că ar fi divulgat un program de asasinate ţintite cu drone

Un fost analist din cadrul serviciilor americane de informaţii a fost inculpat joi cu privire la faptul că a transmis presei informaţii despre un program militar secret de asasinare ţintită cu drone, în timpul administraţiei Barack Obama, a anunţat Departamentul Justiţiei, relatează AFP.



Daniel Everette Hale este acuzat că a furat documente despre acest program şi le-a furnizat unui jurnalist.



Identitatea jurnalistului nu este dezvăluită în actul de acuzare, însă detalii permit identificarea lui Jeremy Scahill de la site-ul The Intercept, care a dezvăluit scandalul în 2015, potrivit news.ro.



Hale, în vârstă de 31 de ani, arestat joi la Nashville (Tennessee), este a treia persoană inculpată în acest dosar de divulgări. El riscă 50 de ani de închisoare.



Membru al serviciilor de informaţii din cadrul Forţelor aeriene (US Air Forece), el a fost angajat de Agenţia Naţională americană de Supraveghere (NSA) în Afganistan, în perioada 2009-2013, în care a participat la numeroase atacuri cu drone.



După ce a plecat din armată, el a lucrat la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), însărcinată să colecteze informaţii geospaţiale pe baza imageriei satelitare, potrivit news.ro.



El s-ar fi întâlnit cu jurnalistul într-o librărie, la Washington, în iunie 2013, o perioadă în care Scahill îşi promova cartea ”Dirty Wars”.

Citeşte şi Ancheta rusă zguduie Casa Albă: fiul preşedintelui, Donald Trump Jr. convocat în Congres



Timp de un an, în perioada în care lucra la NGA, el i-ar fi remis jurnalistului documente confidenţiale care au servit ca bază a unei anchete de amploare, publicată de către site-ul The Intercept în octombrie 2015.



Intitulată ”The Drone Papers”, ancheta dezvăluia un program de asasinate ţintite cu drone, în Yemen, Afganistan şi Somalia, news.ro.



De atunci, Guvernul american, atât în timpul lui Obama, cât şi al lui Donald Trump, şi-a multiplicat eforturile de a-i pedepsi pe cei care se fac vinovaţi de divulgări, catalogaţi drept ”trădători” de către Trump.



În octombrie 2018, un agent FBI a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea unor informaţii confidenţiale despre metode de recrutare ale poliţiei federale (FBI).



Înaintea acestuia, o fostă subcontractantă NSA a fost condamnată la peste cinci ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de divulgarea unui raport clasificat ”top secret” despre piratări ruse în timpul alegerilor prezidenţiale americane din 2016, potrivit news.ro.



Redactora-şefă a The Intercept, Betsy Reed, a denunţat folosirea legii federale privind spionajul ”pentru urmărorea lansatorilor de alertă care le permit jurnaliştilor să dezvăluie fapte ruşinoase, imorale şi neconstituţioale comise în secret de Guvernul american”.