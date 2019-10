Articol publicat in: Justitie

Fost preşedinte al Camerei Deputaţilor ajunge din nou în faţa judecătorilor. Fostul lider al PSD este acuzat de corupţie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, va ajunge din nou în faţa judecătorilor, fiind programat un nou termen de judecată în procesul în care e acuzat de fapte de corupţie. La termenul precedent a fost audiat şi Liviu Dragnea, în calitate de martor, iar şedinţa a fost secretă. Valeriu Zgonea a părăsit sediul instanţei, refuzând să răspundă întrebărilor jurnaliştilor legate de dosar sau de prezenţa lui Liviu Dragnea în sala de judecată. „V-am spus că nu fac declaraţii presei, nu mai sunt om politic” a spus atunci Zgonea. Valeriu Zgonea este judecat pentru trafic de influenţă. Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor este acuzat că ar fi intervenit în favoarea angajării unei persoane într-o funcţie de conducere în Ministerul pentru Societatea Informaţională. Valeriu Zgonea a fost trimis în judecată de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că ar fi primit de la fostul consilier judeţean din Buzău Dumitru Dobrică peste 62.000 de lei, după ce i-a promis angajarea unei rude într-o funcţie importantă, prin exercitarea influenţei asupra unor funcţionari publici.



”În perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi totodată vicepreşedinte al unei formaţiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu – Ştefan a acceptat promisiunea făcută de inculpatul Dobrică Dumitru, consilier judeţean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenţei pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcţionari publici şi a promis că-i va determina să numească într-o importantă funcţie publică o rudă a lui Dobrică Dumitru”, anunţa DNA.

loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay