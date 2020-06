Fosta asistentă a lui Capatos s-a despărţit de iubit. Primele declaraţii: "Eu am pus punct"

Ana Mocanu, căci despre ea este vorba, l-a cunoscut pe Rareș în străinătate, la un eveniment la care au participat amândoi. Fosta asistentă TV nu a vrut să dea foarte multe detalii despre noul ei iubit și a vrut să-și trăiască povestea amoroasă în liniște.

„Ne-am cunoscut la un eveniment în străinătate, dintr-o întâmplare frumoasă. Îmi place că e un tip atent, un tip sensibil, suntem apropiați de vârstă. Ne și înțelegem bine pentru că pregătim un proiect împreună și asta ne leagă un pic mai mult. Am călătorit împreună în vreo 3-4 locuri înainte de pandemie și a fost bine.

Prea multe lucruri despre el nu vreau sa spun pentru ca nu face parte din lumea asta si el nu isi doreste sa fie foarte expus. Acum prefer sa fiu un pic mai rezervata pentru ca am avut ceva experiente neplacute in trecut”, declara Ana Mocanu.

După mai multe discuții, șatena și iubitul ei au ajuns la concluzia că cel mai bine este să meargă pe drumuri separate.

”Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia amândoi ca cel mai bine este să luam o pauză. Eu am pus punct relației. Am fost asumată, am fost fericită, a fost o relație foarte frumoasă cu multe amintiri frumoase doar ca pe parcurs noi doi fiind două caractere puternice, am avut așa parte de anumite discuții… pentru mine pauză e tot despărțire”, a declarat Ana Maria Mocanu la Antena Stars.

A ajuns la spital după un accident domestic

Ana Mocanu a suferit un accident domestic care a făcut-o să dea fuga la spital. Asistenta TV s-a ars rău la mâna stângă şi a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ana Mocanu are probleme. Fosta asistentă TV a avut parte de un accident domestic în urma căruia s-a ales cu o arsură destul de serioasă la mâna stângă.

Fosta colegă a Danielei Crudu a dat fuga la spital şi medicii i-au acordat îngrijirile medicale necesare, după care aceasta a împărtăşit necazul şi cu prietenii ei virtuali.



”Avariată niţel. M-am ars rău, din păcate. Am antecedente”, le-a spus Ana Mocanu prietenilor ei virtuali.