Articol publicat in: Justitie

Fosta directoare Tarom, audiată luni la DNA în dosarul reţinerii avioanelor la sol

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Mădălina Mezei, fostul director al Tarom, este aşteptată luni la DNA pentru a fi audiată în dosarul privind presupusa solicitare a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, de a ţine la sol unele avioane, în ziua moţiunii de cenzură. Foto: digi24.ro DNA s-a autosesizat în uma declaraţiilor fostei directoare a Tarom, Mădălina Mezei, referitoare la solicitarea ministrului Răzvan Cuc de a ţine avioanele la sol în ziua moţiunii de cenzură. Mădălina Mezei va fi audiată luni. Ea a confirmat informaţiile apărute în spaţiul public, potrivit cărora ministrul i-ar fi cerut să ţină la sol unele avioane pe curse interne, iar ulterior a publicat mesajele schimbate cu Răzvan Cuc. Mezei spunea că ministrul Transporturilor i-a adresat solicitarea cu o zi înaintea moţiunii de cenzură. Mădălina Mezei declara că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc i-a cerut nu doar să anuleze curse interne, ci şi să-i identifice pe parlamentarii aflaţi la bordul acestora, pentru a-i împiedica să voteze moţiunea de cenzură. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, după ce a trimis Corpul de Control la Tarom şi la Ministerul Transporturilor, că vrea să afle adevărul din această situaţie şi, când va avea dovada unei greşeli de la o parte sau alta, va fi neiertătoare în a lua măsuri. ”Mâine (luni - n.r.) o să am primele detalii legate de Corpul de control, pe care l-am trimis atât la Tarom, cât și la Ministerul Transporturilor. (...) Da, am discutat cu dl. Cuc. A negat toate aceste lucrur legate de avioane, de întârziere, de rămânerea la sol. Nu aș vrea să mă implic, dar eu cred că acest lucru nu se putea. Gândiți-vă că dacă se întârzia zece minute, era vinovat premierul. Nu cred eu că dl. Cuc ar fi luat o decizie care m-ar fi pus pe mine într-o situație neplăcută”, a declarat Viorica Dăncilă. Citeşte şi: Scandalul TAROM se tranşează luni. Corpul de control al guvernului prezintă raportul loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay