Scandalul TAROM se tranşează luni. Corpul de control al guvernului prezintă raportul

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, după ce a trimis Corpul de Control la Tarom şi la Ministerul Transporturilor, că vrea să afle adevărul din această situaţie şi, când va avea dovada unei greşeli de la o parte sau alta, va fi neiertătoare în a lua măsuri. Viorica Dăncilă a declarat că luni va primi primele detalii legate de Corpul de control, pe care l-a trimis atât la Tarom, cât și la Ministerul Transporturilor. Ea a mai spus că a discutat cu Răzvan Cuc și că nu crede că acesta ar fi luat o decizie care să o pună pe ea într-o situație neplăcută. Stenograme INCENDIARE. Cum cerea ministrul Cuc directorului Tarom lista cu numele parlamentarilor din avioane ”Mâine (luni - n.r.) o să am primele detalii legate de Corpul de control, pe care l-am trimis atât la Tarom, cât și la Ministerul Transporturilor. (...) Da, am discutat cu dl. Cuc. A negat toate aceste lucrur legate de avioane, de întârziere, de rămânerea la sol. Nu aș vrea să mă implic, dar eu cred că acest lucru nu se putea. Gândiți-vă că dacă se întârzia zece minute, era vinovat premierul. Nu cred eu că dl. Cuc ar fi luat o decizie care m-ar fi pus pe mine într-o situație neplăcută”, a declarat Viorica Dăncilă. Premierul Dăncilă a declarat că a discutat cu ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, despre situaţia de la Tarom şi acuzele care îi sunt aduse de fosta directoare a companiei, Mădălina Mezei, spunând că ministrul a negat toate lucrurile legate de întârzierea avioanelor. Dăncilă consideră că acest lucru nu era posibil, deoarece, dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, atunci ea ar fi fost socotită vinovată şi nu crede că Răzvan Cuc ar fi pus-o într-o situaţie neplăcută. Premierul a mai fost întrebat dacă PSD susţine înfiinţarea unei comisii de parlamentare de anchetă în acest caz şi a spus că nu se opune. “Nu am nimic împotrivă, este dreptul lor să depună această cerere. Eu, încă prim-ministrul interimar, vreau să văd rezultatele controlului făcută de către Corpul de Control al primului ministru”, a explicat Dăncilă. Mădălina Mezei, revocată din funcţia de director general al Tarom, a declarat pentru HotNews.ro că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, i-a cerut să ţină avioanele companiei la sol, inventând probleme tehnice, pentru ca parlamentarii să nu ajungă la votul moţiunii de cenzură. Scandalul TAROM ajunge la DNA. Mădălina Mezei: Ministrul m-a chemat în birou înainte de moţiune şi mi-a cerut să anulăm 5 curse interne Cuc a afirmat, pe Facebook, că "minciunile pe care le aruncă acum pe piaţă, crezând că cineva ar putea să-i securizeze poziţia de director general, nu au nicio acoperire". "Dacă cineva i-ar fi cerut aşa ceva, ar fi trebuit să iasă public, atunci, şi să spună lucrurilor pe nume", a susţinut Cuc, care i-a transmis lui Mezei: "întoarceţi-vă acolo unde ştiţi cel mai bine activitatea: la ticketing şi protocol". Consiliul de Administraţie al Tarom a precizat joi seară că Mădălina Mezei a fost revocată din funcţia de director general al companiei întrucât nu a reuşit să ducă la îndeplinire hotărârile CA, ale AGA şi nici anumite obligaţii care îi reveneau. "Fostul director general al Tarom, totodată, a întârziat procesul de modernizare a flotei de scurt curier, una din componentele esenţiale în procesul de redresare al Companiei, prin neimplementarea Memorandumului privind vânzarea în regim buy-back a vechilor aeronave ATR şi preluarea prin leasing operaţional a unor aeronave noi, tot de tip ATR", arată reprezentanţii Tarom. Răzvan Cuc, despre fostul director Tarom: Dovedeşte incompetenţă, inconsecvenţă şi că este aservită unor grupuri de interese loading...

