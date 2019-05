Fosta mare gimnastă Corina Ungureanu s-a înscris în Pro România. "Niciun alt partid nu spune nimic despre sportul românesc"

"De ce Pro România? Pentru că nici un partid nu spune nimic despre sportul românesc, despre problemele grave cu care ne confruntăm începând cu infrastructura (baze de antrenament), deblocarea posturilor pentru tehnicieni în sporturile prioritare pentru România, salarizarea antrenorilor şi personalului din cluburile sportive, bugetele mizerabile care se dau cluburilor sportive şi multe alte probleme care au dus la lipsa rezultatelor la nivel internaţional. Nimeni nu conştientizează rolul social şi economic al sportului. Am ales să vorbesc şi să muncesc eu pentru domeniul cel mai iubit de români şi am ales s-o fac alături de Pro România", scrie Corina Ungureanu pe Facebook, unde a postat o poză în care este alături de fostul ministru de Finanţe, Ioana Petrescu.

Fosta mare campioană spune totodată că şi-ar dori ca oamenii să-i respecte decizia.

"Mi-aş dori ca oamenii să-mi respecte această decizie şi să aibă încredere în mine. Am făcut rezultate pentru România ca sportivă, acum încerc şi ca antrenor, dar pot să pun umărul şi la construcţia unui plan pe termen lung pentru domeniul pe care îl iubim cu toţii! Vrem să mai auzim imnul României? Da! Atunci, la treabă cu capul sus că e mult de muncă!", concluzionează ea.

Corina Ungureanu s-a născut la 29 august 1980 în Ploieşti, este o antrenoare şi o gimnastă de talie mondială, retrasă din activitatea competiţională. A fost membră a echipei de gimnastică artistică a României, a avut o activitate competiţională internaţională între 1993 şi 1999. A câştigat de două ori titlul mondial, în anul 1997, la Lausanne, şi în anul 1999, la Tianjin. Totodată, aceasta a luat două medalii de aur la Europene din 1998, de la Sankt Petersburg.

În iunie 2011, Corina Ungureanu s-a înscris în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR). La 7 noiembrie 2011, a fost aleasă preşedintele departamentului de tineret şi sport a UNPR Prahova.

În februarie 2012, ea a devenit membru al PSD Ploieşti, de unde a demisionat în vara lui 2013, când şi-a anuntat intenţia de a candida ca independent la europarlamentare.

A fost candidat independent pentru Parlamentul European în 2014.

În iunie 2014 s-a înscris în PNL.