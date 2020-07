Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, s-a înscris în ProRomânia

Pro Romania a mai făcut o achiziţie. "M-am gândit îndelung și am decis: voi activa ca membru al partidului Pro Romania.

După o carieră îndelungată în zona de execuție (adică in administrația publică), consider că a venit momentul să aplic experiența dobândită în zona politicilor publice.

Fost şef ANAF, acuzaţii grave la adresa Guvernului: "S-au cheltuit sute de milioane de euro cu astfel de operațiuni dubioase"

Nu putea fi vorba despre PSD din motive pe care nu cred că are rost să le reiterez. Îmi cunoașteți opiniile despre acest partid.

PNL?...aici sunt dator cu câteva explicații. Din 1996 am fost membru de rând al acestui partid. Chiar dacă nu am deținut funcții politice am cunoscut de-a lungul timpului mulți lideri liberali relevanți. Cu unii sunt (încă) prieten.

Din păcate, astăzi, acest partid a ajuns preponderent o strânsură de învârtiți gregari care se agață ca disperații de imaginea președintelui Iohannis. Oamenii de calitate din acest partid au ajuns într-o regretabilă minoritate. În fapt, tarele psd-iste au pus stăpânire și pe acest partid.

USR? Un proiect politic inițial tentant a devenit cu timpul lipsit de orizont. Veleitarii doritori de funcții "bruxeleze" au pus stăpânire pe direcția politica. Și apoi, ca să fiu foarte sincer, în amalgamul lor ideologic, eu nu aș fi fost agreat niciodată.