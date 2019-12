Fostul fotomodel propus ministru al Sănătăţii în Guvernul Cioloş a fost numit secretar de stat în acelaşi minister

În noiembrie 2015, atunci când și-a format Cabinetul, Dacian Cioloș l-a propus pe Andrei Baciu, la acea dată având vârsta de 28 de ani, pentru funcția de ministru al Sănătății, scrie g4media.ro. După acest anunț, pe Facebook au început să circule fotografii în care Andrei Baciu apărea în lenjerie intimă, ca fotomodel.

La câteva ore, de la nominalizare, a fost anunțată retragerea acestuia.

Ulterior, Dacian Cioloș a explicat că retragerea lui Baciu a avut mai multe motive, nu doar fotografiile.

„La domnul Baciu nu am renunțat doar din cauza pozelor, ci din cauză că dânsul nu a fost sincer în privința pregătirii", a declarat Dacian Cioloș.

"Sunt niste lucruri pe care dansul, din pacate, nu mi le-a spus. Dincolo de calitati, competente profesionale si idei, aceste lucruri care au fost semnalate in media sunt pentru mine foarte sensibile si nu vreau sa patez in niciun fel imaginea si integritatea acestui Guvern si de aceea am luat aceasta decizie foarte rapid, imediat ce am aflat. (...) L-am retras pentru ca asa am decis eu. Am aflat uitandu-ma in presa. Colegii mei, colaboratorii mei, care urmaresc presa, mi-au semnalat acest lucru si in urmatoarele cinci minute am luat decizia", mai spunea Cioloș, referindu-se și la faptul că Baciu era medic rezident atunci.

Intrebat la acea vreme cand a aflat ca Baciu este rezident, Ciolos a spus: "Am aflat cand am vazut CV-ul. Eu l-am luat, dincolo de aceste lucruri, pentru experienta pe care am vazut-o, nu am avut aceste detalii in CV-ul pe care mi l-a prezentat, dar am vazut experienta si din discutiile pe care le-am avut cu el mi s-a parut ca sunt anumite idei interesante. Mi-am asumat propunerea si imi asum si decizia de a-l scoate de pe lista".

Andrei Baciu a absolvit Liceul Militar din Alba Iulia, în 2005, iar în 2011 a absolvit Facultatea de Medicină în București.

În ianuarie-martie 2012 a fost rezident în sectia de chirurgie cardiaca a Spitalului Fundeni, apoi a lucrat doi ani in acelasi domeniu ca medic rezident in Spitalul Universitar din Rouen, Franta, unde a fost implicat si in studii de cercetare internationale.

Din august 2014 a revenit in Romania unde a efectuat stagii de chirurgie generala la Spitalul Universitar din Bucuresti si de chirurgie toracica la Institutul "Marius Nasta".

În calitate de presedinte al Asociatiei SOS Drepturile Pacientilor, a lansat impreuna cu liberalul Cristian Busoi o campanie pentru drepturile pacientilor, prezenta atat prin afise stradale cat si la diverse televiziuni.