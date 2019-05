Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu a rupt tăcerea! Ce face în fiecare zi de la moartea creatorului de modă

Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu a vorbit pentru prima dată despre creatorul de modă. S-au despărțit cu scandal, dar voiau să se împace. Vorbiseră la telefon cu puțîn timp înainte de tragedie și aveau de gând să se întâlnească, după Paște, însă lucrurile au luat o întorsătură greu de imaginat.

Fostul iubit nu își poate reveni din șoc. El se gândește să apeleze la ajutor specializat.

„Vreau să merg la un psiholog, nu am cum să depăşesc aceste momente fără îndrumarea unui specialist. Şi după despărţirea de Răzvan am avut nevoie de consiliere psihologică. Eu sunt un bărbat destul de puternic, dar când sentimentele te lovesc, nu ai cum să le controlezi. Nu mi-am revenit din starea de şoc, dar îmi voi reveni. Important este că tot eu sunt ăla de acum cinci ani şi de acum. Am fost la mormânt la el, merg în fiecare zi, este ceva firesc să fac asta. Nu mă aşteptam să se întâmple tragedia asta. În momentul de faţă mă trec tot felul de sentimente, sunt om! Este cumplit totul, acum sufletul meu este bucăţi, bucăţi, bucăţi, dar, cu timpul, mă voi reface", a declarat bărbatul, pentru Click!.

Fostul iubit al lui Răzvan, Marius, medic la o clinică particulară din Capitală, este șocat de moartea acestuia. Cei doi pusese punct unei relaţii de şase ani, anul trecut, după ce designerul a publicat pe Facebook imagini şocante cu chipul plin de vânătăi. Răzvan Ciobanu declara atunci că a fost bătut de partenerul de viaţă. Cu toate că s-au despărţit cu scandal, creatorul de modă voia să se împace cu el şi făcuse primul pas în acest sens. Cu doar câteva zile înainte de accidentul tragic în care a murit, Răzvan Ciobanu şi-a sunat fostul iubit. Potrivit VIVA, el a vrut cu orice preţ că Marius să îl ierte pentru toate lucrurile urâte întâmplate între ei.