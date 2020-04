Fostul poliţist de la Gerota, care a infectat cu coronavirus zeci de cadre medicale şi pacienţi, a fost externat

Jumătate din personalul medical al Spitalului Ministerului de Interne Dimitrie Gerota din Capitală a fost depistat cu noul coronavirus. Zeci de cazuri au fost confirmate într-o singură zi. Cadrele medicale de la Gerota s-au contaminat după ce au intrat în contact cu ofițerul MAI care a fost internat în instituția medicală și nu a declarat că s-a întors din străinătate.

Dosar penal pentru fostul ofiţer MAI confirmat cu coronavirus

Ofiţerul în rezervă al MAI s-a ales cu dosar penal pentru a minţit autorităţile, infectând cu coronavirus alte 5 persoane cu care a intrat în contact în tot acest timp, inclusiv un medic din Spitalul Dimitrie Gerota care îi oferea îngrijiri medicale.

"Referitor la bărbatul de 60 de ani diagnosticat cu COVID-19, facem precizarea că, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art 352 Cod Penal”, precizează miercuri Grupul de Comunicare Strategică.

Articolul invocat prevede că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Dacă fapta este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

"Nu am zis că a mințit, am zis că au fost controverse unde a fost. S-a zis că a venit din Italia, ceea ce nu era adevărat. Este posibil de amendă și sub incidență Codului Penal pentru că a îmbolnăvit alte persoane. El e pasibil prevederilor din Codul Penal, deja a infectat 5 persoane și încă nu e sigur că sunt doar atâtea", a declarat secretarul de stat Raed Arafat.

Bărbatul infectat cu coronavirus de la Spitalul Dimitrie Gerota din Bucureşti are 60 de ani, este pensionar al MAI din 2015 și lucrează la ADP sector 4. În 5 martie, el a fost internat în spital, cu simptome diferite de cele uzuale la infectarea cu coronavirus, însă le-a dezvoltat la trei zile de la internare.

Prima oară când s-a simțit rău și a mers la spital a fost în data de 3 martie. A doua zi a revenit la serviciu, iar în 5 martie s-a dus din nou la spital, când a și fost internat.

În seara zilei de 9 martie s-a stabilit că el are coronavirus și l-a răspândit altor persoane din jurul său. Între cei infectaţi sunt fiul, nora însărcinată în şapte luni şi nepotul.

Bărbatul declarase pe propria răspundere că nu a călătorit în afara ţării, când de fapt s-a întors în țară din Israel în data de 26 februarie.

În urma anchetei epidemiologice, s-a aflat că acesta a împărțit mărțișoare în data de 2 martie la Amenajarea Domeniului Public sector 4, intrând în contact cu peste 120 de persoane.