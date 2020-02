Teodor Meleşcanu, citat la DNA. Fostul preşedinte al Senatului a confirmat că a fost chemat la audieri

Teodor Meleşcanu a declarat că se va duce la DNA pentru audieri în zilele următoare, însă a subliniat că nu ştie nimic despre dosarul în care a fost citat.

"Nu mâine, zilele următoare. Va fi zilele următoare", a explicat Teodor Meleşcanu.

Contactat de HotNews.ro, Teodor Meleșcanu a spus că fusese citat la DNA pentru luni, dar audierea a fost amânată la solicitarea sa, pentru că a avut o "acțiune cu partidul”. El a susținut că va merge probabil în cursul acestei săptămâni, dar că nu știe motivul, ci doar faptul că a fost citat în calitate de martor.

Întrebat dacă citarea sa are legătură cu faptul că în perioada în care era ministru de Externe a semnat un memoriu privind linia de apărare schimbată a agentului guvernamental la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dragnea contra României, Meleșcanu a răspuns: „Nu cred. Eu pentru asta am fost la DNA acum 6-7 luni și am dat o declarație. De atunci nu m-au mai chemat”.

În dosarul instrumentat de procurorii anticorupţie, Viorel Mocanu este vizat pentru că a pledat în favoarea fostului lider PSD şi în defavoarea statului român în cauza Dragnea vs România de la CEDO. Amintim că Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, a reclamat la CEDO faptul că nu ar fi beneficiat de un proces echitabil în dosarul Referendumul în care a primit prima condamnare definitivă de 2 ani de detenţie cu sus-pendare.

În dosarul de la CEDO, fostul ministru de Justiție Tudorel Toader nu ar fi avizat pledoaria pro-Dragnea a guvernului pentru că nu i s-ar fi cerut un astfel de aviz, deoarece agentul guvernamental este subordonat Ministerului Afacerilor Externe, condus la acea vreme de actualul preşedinte al Senatului, Teodor Meleşcanu.

